Украинский город на воде: почему необходимо увидеть Вилково

Городок Вилково расположен в дельте Дуная, на самом юге Украины, где знаменитая река впадает в Черное море. Его называют "украинской Венецией", однако, об этом стоит забыть, так как рассматривая колоритный город, вы быстро забудете о гондолах.

Гастротур в Вилково

Основали город русские староверы еще в середине XVIII века. Раньше это были самые обычные плавни. Каждый из сегодняшних 72 островов приходилось формировать вручную, нагребая ил и выкапывая каналы. Их здесь еще называют ерики.

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Когда-то в Вилково действовал рыбзавод, который славился на весь Советский Союз. На кадрах 1941 года видно, как рыбу сортируют по размеру и тесно утрамбовывают в бочки.

Смотрите уникальные кадры из города Вилково во времена СССР:



Старый снимок городка Вилково



Рыбаки в Вилково

Чтобы не запутаться, куда отправлять соленые сельди, каждую бочку подписывали – "Киев", "Сталино", то есть Донецк, "Львов" и "Петербург".



Бочки с рыбой подписывали названиями городов

В наши дни завода уже нет, однако, каждый десятый житель – по-прежнему рыбак. В этих краях водится аж 102 вида рыб, в частности, угорь и осетровые.



Каждый десятый житель в Вилково является рыбаком

Главный деликатес Вилково неизменен уже много лет – дунайка. Из нее готовят даже рубленые котлеты, борщ и голубцы. Говорят, именно сельдь и обеспечивает долголетие местных жителей.

Смотрите невероятные фото украинского города на воде:

Дельта Дуная

Конечно, гастропутешествия и прогулки в лодках – это то, что больше всего манит туристов. Но, если уж вы сюда доехали, то не поленитесь осмотреть еще одно уникальное место – дельту Дуная.



Дельта Дуная

Это словно лабиринт из зарослей, которые стали местом гнездования тысяч птиц: пеликанов, лебедей, цапель и знаменитых орланов-белохвостых.



В дельте Дуная обитает множество красивых птиц



Невероятные пейзажи дельты Дуная

К слову, в путешествие возьмите с собой бинокли, потому что пернатые не слишком радуются любознательным туристам.

Фото: Ukraine Accommodation, Александр Шаронов, Danube Delta Investment, Voestalpine.