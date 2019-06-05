Украинский хор записал песню, которая прозвучала в финале сериала "Чернобыль"

Мужской хор "Гомин" специально по заказу телеканала HBO записал песню с названием "Вечная память". Трек украинцев зазвучал в финальной серии.

Как сообщает Zaxid.net, песню "Вечная память" записывали в церкви святого Лазаря, что во Львове. Украинский хор получил предложение от представителей HBO и всего за час создал аудио песни.

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"Сериал уже был на этапе завершения и продюсерам был нужен мужской хор, который бы быстро записал этот саундтрек. Мы сразу же согласились, быстро собрались в церкви святого Лазаря и за час записали композицию "Вечная память", – рассказал художественный руководитель муниципального хора "Гомин" Руслан Ляшенко.

По словам хормейстера Петра Швайковского, композитор сериала "Чернобыль" искал именно украинцев, которые могли бы воплотить его замысел. Неожиданно представитель HBO наткнулся на мужской коллектив "Гомин" и сразу же предложил вокалистам приобщиться к популярному проекту.

Они нашли нас, потому что хотели, собственно, хор из Украины, который мог бы передать те голоса, которые были в композиции. Он обратился к нам с предложением, и мы согласились на этот проект. Он дал нам нотный материал, чтобы мы все записали,

– рассказал Петр Швайковский.

Хормейстр убеждает, что украинцы не получили бешеную сумму, как это могут думать поклонники, а символическую оплату. Однако точную сумму Петр Швайковский отказался называть.

Слушайте запись песни "Вечная память", созданную хором "Гомин" для сериала "Чернобыль": аудио

Что известно о съемках сериала "Чернобыль"?

Представители HBO решили создать сериал, который ярко покажет не саму техногенную катастрофу, а жизнь после нее. Сюжет построен на основе событий 1986 года: от эвакуации людей и создания 30-километровой зоны вокруг города до последствий радиационного загрязнения, которые проявились как в природе, так и у людей.

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В киноленте рассказываются истории реальных людей, которые чудом спаслись после взрыва. Так, ядерщик Валерий Легасов (Джерад Харрис), вице-премьер СССР Борис Щербина (Стеллан Скарсгард) и советский физик-ядерщик Ульяна Хомюк (Эмили Уотсон) пытаются распутать сложное дело и выяснить причины катастрофы. Таким образом продюсер Крэйг Мазин пытался показать большую сеть лжи, которая царила в Советском Союзе.

"Не просто рассказать о факте самого взрыва, а исследовать со дня взрыва до расследования обстоятельств аварии через два года, – чтобы показать и операцию очистки реактора, и ложь о причине взрыва", – пояснила замысел исполнительный продюсер Джейн Фетерстоун.

Смотрите трейлер сериала "Чернобыль": видео