Украинский оркестр чувственно напомнил Нидерландам о Голодоморе

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"INSO-Львов" выступил в Гааге с большим концертом к 85-й годовщине Голодомора
"INSO-Львов" выступил в Гааге с большим концертом к 85-й годовщине Голодомора

В рамках международной акции "Зажги свечу памяти", что проходит к 85-й годовщине Голодомора в Украине, академический симфонический оркестр "INSO-Львов" Львовской филармонии дал большой концерт в Гааге (Нидерланды). Выступили здесь украинские артисты в Церкви Святого Бонифация. Поспособствовали организации мероприятия украинские Посольство и община в Нидерландах.

"INSO-Львов" в Гааге исполнил произведения выдающихся украинских композиторов: Николая Лысенко, Валентина Сильвестрова, Мирослава Скорика и Левка Колодуба.

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Inso-Львів, Нідерланди, голодомор, оркестр, Гаага, музика

Концерт "INSO-Львов" состоялся в Церкви Святого Бонифация

Заметим, что участие в концерте как солист принял один из самых известных украинцев, львовянин, скрипач-виртуоз Олег Каськив. Музыкант также является профессором Международной музыкальной академии Иегуды Менухина и Женевской консерватории.

Дирижировал программой, со своей стороны, концертмейстер оркестра "INSO-Львов" Евгений Крук.

"Этим мероприятием мы присоединились к международной акции "Зажги свечу памяти". Творя современную историю независимой Украины и укрепляя ее имидж за рубежом силой музыки, коллектив нашего оркестра знает и чтит историю нашей страны. Если не усваивать уроки истории, не анализировать то, что происходило в прошлом, подобные трагедии и преступления против человечества, каким был Голодомор в Украине, будут повторяться. В свое время Сталин "защищал" советское будущее Украины, истребляя наш народ, а сегодня Путин, "защищая" русскоязычное население, снова уничтожает цвет украинской нации, пытаясь подавить дух украинцев, нашу свободу и стремление жить свободно на своей земле – в независимой и сильной Украине!
– отметила председатель правления оркестра Иоланта Пришляк.

Inso-Львів, Нідерланди, голодомор, оркестр, Гаага, музика

Коллектив "INSO-Львов" знает и чтит историю Украины

Добавим, что сейчас "INSO-Львов" проводит гастрольный тур. Все концерты проходят под руководством маэстро Раймонда Янссена и с участием румынского хора из Филармонии Тимишоары.

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В общем львовский оркестр дал уже 15 успешных концертов – в Роттердаме, Эйндховене, Гааге, Оденбоше, Генгело, Арнгеме, Наймегене, Апелдорне, Амстердаме и Гронингене.

Inso-Львів, Нідерланди, голодомор, оркестр, Гаага, музика

Всего в Нидерландах "INSO-Львов" дали 15 концертов

Что такое международная акция "Зажги свечу памяти"?
Она приурочена к 85-й годовщине Голодомора. Всего к акции присоединились 85 стран мира, а ее инициировал Всемирный конгресс украинцев совместно с МИД Украины, Украинским институтом национальной памяти и Мемориалом жертв Голодомора. Началась акция 1 сентября, проходит ежедневно в течение 85 дней вплоть до 24 ноября, когда поминают жертв Голодомора в Украине 1932-33 годов.

Теги: LifeStyle Нидерланды Голодомор Музыка Новости культуры
Источник: 24 канал
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