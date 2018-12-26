Украинский ПЕН-клуб назвал лучшие украинские книги 2018 года: перечень

Представители международной неправительственной организации ПЕН-клуб опубликовали список самых лучших книг разных жанров, которые получили особый успех в 2018 году.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Лучшие книги отечественных издательств разместили в нескольких жанровых списках: художественная литература, нон-фикшн, издания для детей и подростков, художественные издания, гуманитаристика, которые в свою очередь также разделены на несколько специальных категорий.

Читайте также: 5 книг 2018 года от Билла Гейтса, которые рекомендует прочитать миллиардер

Представители украинского ПЕН-клуба отмечают, что этот список будет особенно полезен для тех, кто не знает, чем себя занять в длинные новогодне-рождественские выходные.

В списке Украинского ПЕН – только must read, только издания, которые впечатлили, повлияли, изменили, а главное – которые обязательно хочется посоветовать или подарить другим,

– отмечают составители списков лучших книг.

Лучшие украинские книги 2018 года по версии ПЕН

Художественная литература

Украинская проза

1. Андрухович Юрий. Коханці Юстиції (Meridian Czernowitz)

2. Бондар Андрей. Церебро (Видавництво Старого Лева)

3. Венгринюк Христя. Народжуватися і помирати взутими (Видавництво Старого Лева)

4. Гримич Марина. Ажнабія на червоній машині (Нора-Друк)

5. Кидрук Макс. Де немає Бога (КСД)

6. Косач Юрий. Сеньйор Ніколо (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

7. Коцарев Олег. Люди в гніздах (Комора)

8. Курков Андрей. Серые пчелы (Фоліо)

9. Лаюк Мирослав. Світ не створений (Видавництво Старого Лева)

10. Любка Андрей. Твій погляд, Чіо-Чіо-сан (Meridian Czernowitz)

11. Лялька. Оповідання про дитинство (Видавництво Старого Лева)

12. Стех Марко Роберт. Голос (Terra Incognita)

13. Стринадюк Люба-Парскевія. Як я ‘му жити на полонині (Пирамида)

14. Стяжкина Елена. Розка (Фоліо)

15. Чапай Артем. The Ukraine (Книги ХХІ)

Украинская поэзия

1. Астапенко Игорь. Шампанське – пиво – шампанське (Смолоскип)

2. Антологія молодої української поезії ІІІ тисячоліття / Составитель Мирослав Лаюк (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

3. Воробьев Николай. Гора і квітка (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

4. Жадан Сергей. Антена (Meridian Czernowitz)

5. Загладько Ирина. Лемент і легіт (Смолоскип)

6. Кичинский Анатолий. Жива і скошена тече в мені трава (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

7. Калитко Екатерина. Бунар (Видавництво Старого Лева)

8. Кива Ия. Подальше от рая (Каяла)

9. Кияновская Марианна. Гематомагавафа: живі перетворення (Золотая Пектораль)

10. Короненко Светлана. Дебора (Ярославов Вал)

11. Кулинский Иван. 33 пляшки (Электрокнига)

12. Лазуткин Дмитрий. Артерія (Видавництво Старого Лева)

13. Луцишина Оксана. Вірші Феліцити (Видавництво Старого Лева)

14. Матияш Богдана. Пісня пісень (Видавництво Старого Лева)

15. Панасюк Лесик. Крики рук (kntxt)

16. Сливинский Остап. Зимовий король (Видавництво Старого Лева)

17. Хаддад Катрина. Ніч чужинців (Электрокнига)

Зарубежная литература

1. Арундати Рой. Бог мелочей / Перевод Андрея Маслюха (Видавництво Старого Лева)

2. Бергман Ингмар. Воскресное дитя / Перевод Софии Волковецкой (Видавництво Старого Лева)

3. Денель Яцек. Кривоклят / Перевод Андрея Бондаря (Комора)

4. Евгенидис Джеффри. Средний пол / Перевод Анны Вовченко (Видавництво Старого Лева)

5. Ергович Миленко. Иншалла, Мадонна, иншалла / Перевод Екатерини Калитко (Видавництво Старого Лева)

6. Ишигуро Кадзуо. Похороненный великан / Перевод Татьяны Савчинской (Видавництво Старого Лева)

7. Лесьмян Болеслав. Садбожий спалахненець / Перевод Марианны Кияновской (Дух и Литера)

8. Мельничук Аскольд. Посол мертвых / Перевод Анны Яновской (Видавництво Старого Лева)

9. Щепан Твардох. Морфий / Перевод Остапа Украинца (Фабула)

10. Корун Барбара. Приду за мить / Перевод Марьяны Климец и Натали Хороз (Книги ХХІ)

Нон-фикшн

1. Дисиденти: Антология текстов / Составители Алексей Синченко, Дмитрий Стус, Леонид Финберг (Дух и Литера)

2. Мейс Джеймс. Коммунизм и дилеммы национального освобождения. Национальный коммунизм в советской Украине 1918-1933 гг. / Перевод Максима Яковлева (Комора)

3. Мартин Поллак. Топография памяти / Перевод Кристины Назаркевич (Човен)

4.Улюра Анна. 365. Книжка на каждый день, чтобы производить впечатление культурного человека (ArtHuss)

5. Шор Марси. Украинская ночь. История революции вблизи (Дух и Литера)

Эссеистика

1. Бойченко Александр. Страна за Збручем (Книги ХХІ)

2. Ермоленко Владимир. Текучие идеологии (Дух и Литера)

3. Крюгер Вано. Когда я слышу слово “культура”… (Laurus)

4. Новая Европа. Эссе украинских интеллектуалов (Видавництво Старого Лева)

5. Полищук Ярослав. Гибридная топография (Книги ХХІ)

6. Пономарев Виталий. История на собственной коже (Стилос)

Биография / мемуары / интервью

1. Андрухович Юрий, Бойченко Александр, Друль Орест. Ворохтариум (Pabulum)

2. Грицак Ярослав / Хруслинская Иза.Разговоры об Украине (Дух и Литера)

3. Жолдак Богдан. Под звездой Лукаша (Дух и Литера)

4. Зализняк Владимир. С ангелом-хранителем и фото по жизни (Дух и Литера)

5. Катакис Майкл. Эрнест Хемингуэй. Артефакты из жизни / Перевод Романа Клочко (Видавництво Старого Лева)

6. Матковский Иван. Блаженный священномученик Климентий Шептицкий

7. Панченко Владимир. Повесть про Николая Зерова (Дух и Литера)

8. Тесла Никола. Мои изобретения / Перевод Александры Гординчук (Видавництво Старого Лева)

9. Леонид Финберг. О разном и немного о себе (Дух и Литера)

10. Фейнман Ричард. Да вы шутите, мистер Фейнман! / Перевод Николая Климчука (Наш формат)

Путевые очерки / репортажи

1. Левинский Степан. От Везувия до песков Сахары. Из японского дома. Восток и Запад (Пирамида)

2. Стех Павел. Над прірвою в іржі (Темпора)

3. Яблонская София. Письма из Парижа. Письма из Китая (Пирамида)

4. Яремчук Олеся. Наші Інші (Човен)

Издания для детей и подростков

Украинская художественная литература

1. Була Оксана. Туконі – мешканець лісу (Видавництво Старого Лева)

2. Винничук Юрий. Цукровий півник (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

3. Дерманский Сашко. Мері (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)

4. Крук Галина. Раз овечка, два овечка (Vivat)

5. Лущевская Оксана. Опікуни для жирафа (Видавництво Старого Лева)

6. Малярчук Таня. MOX NOX (Видавництво Старого Лева)

7. Рутковский Владимир. Щирик зі змієвої гори (Видавництво Старого Лева)

Зарубежная художественная литература

1. Дилан Боб. Навсегда будь молодым / Перевод Виктора Морозова (Читариум)

2. Доктор Сьюз. О Гринче, который украл Рождество / Перевод Марианны Кияновской (Книголав)

3. Коттин Менена. Черная книга цветов / перевод Екатерины Михалицыной (Видавництво Старого Лева)

4. Лагеркранц Рус. Моя счастливая жизнь / Перевод Галины Кирпы (Читариум)

5. Лоури Лоис. Хранитель / Перевод Александра Стукала (Читариум)

6. Сис Петр. Стена / Перевод Ирини Забияки (Видавництво)

7. Старк Ульф. Диктатор / Перевод Галины Кирпы (Основы)

Нон-фикшн

1. Воробьева Мария, Курова Юлия, Лешак Марта, Тараненко Ирина. Украина. Книга-странствие (Книголав)

2. Кинович Мари, Нийедра Юлия, Сердюк Маша. Ням! Готовят дети (Братське)

3. Космолинская Наталья, Магдыш Ирина. Игра в музей (Видавництво Старого Лева)

4. Лесив Андрей, Романишин Романа. Я так вижу (Видавництво Старого Лева)

5. Это сделала она; Это тоже сделала она (Видавництво)

Художественные издания

1. Гречило Андрей и Завитий Богдан. Наш герб. Украинские символы от княжеских времен до современности (Родовид)

2. Серёгин: проекты, концепции, замыслы / Под редакцией Бориса Ерофалова (Видавничий дім А+С)

Гуманитаристика

1. Агеева Вера. Візерунок на камені (Видавництво Старого Лева)

2. Вебер Макс. Протестантская этика и дух капитализма / Перевод Александра Погорелого (Наш формат)

3. Энн Эпплбом. Красный голод. Война Сталина против Украины / перевод Дарьи Маттингли и Оксаны Кисиль (Украинский научно-исследовательский и образовательный центр изучения Голодомора)

4. Марценюк Тамара. Почему не стоит бояться феминизма (Комора)

5. Ницше Фридрих. Утренняя заря / Перевод Вахтанга Кебуладзе (Темпора)

6. Плиний Младший. Избранные письма / перевод Андрея Содоморы (Априори)