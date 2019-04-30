Украинский реперка Alyona Alyona выступит на фестивале Sziget

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Alyona Alyona
Alyona Alyona / Instagram / @alyona.alyona.official

Рэп-исполнительница Алена Савраненко, более известная под своим псевдонимом Alyona Alyona, выступит на сцене одного из крупнейших музыкальных фестивалей в мире – Sziget Festival 2019.

Украинская "пушка" Alyona Alyona выступит 7-го августа, в первый день фестиваля в лайн-апе сцены PETŐFI RADIO – TELEKOM VOLT FESTIVAL STAGE, которая до недавнего времени принимала преимущественно венгерских артистов.

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Sziget Festival пройдет на острове Свободы в Будапеште 7-13 августа. Хедлайнерами стали Foo Fighters, The National, 1975 Post Malone, Martin Garrix, Florence+the Machine, Twenty One Pilots, Ed Sheeran и другие.


Часть расписания фестиваля Sziget / Скриншот

Alyona Alyona – Пушка: смотрите видеоклип

Кто такая Alyona Alyona?Украинская рэп-исполнительница. Ее первый клип на трек "Рибки", а также "Голови" собрали по миллиону просмотров на YouTube. Певица работала в детском саду села Барышевка Киевской области, однако из-за давления со стороны коллег уволилась.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Фестивали Концерты Музыка Новости культуры
Источник: LifeStyle 24
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