Украинский режиссер, клипы которой собирают десятки миллионов просмотров

Режиссер Таня Муиньо в украинском шоу-бизе – королева съемочных площадок. Она сняла клипы для MONATIK, NK, Мишель Андраде и других популярных звезд. А недавно клипмейкера пригласила сама Кэти Перри.

Интересное из биографии

К Тане обращаются тогда, когда нужно передать стилистику 90-х, поработать с цветами, добавить клипу горячих нот или обеспечить миллионные просмотры.

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Таня Муиньо имеет украинские и кубинские корни. С острова Свободы происходит ее отец Роберт, а Таня до шести лет жила в Гаване. В 1980-е годы отец приехал в Одессу по обмену и так и остался в Украине.

У меня большая кубинская семья: у папы три брата и сестра. На Кубе ничего не боятся, потому что они многое пережили и им нечего терять,

– рассказала Таня.

Клипы Тани Муиньо и приглашение от Кэти Перри

Таня известна своей работой над клипами популярных украинских певцов: MONATIK, Время и Стекло, NK (Настя Каменских), Мишель Андраде и другие.



Таня Муиньо

Например, ее клип для "Время и Стекло" набрал почти 160 миллионов просмотров и, похоже, такой успех донес слухи о талантливой украинке в Лос-Анджелес. А точнее – к Кэти Перри. Певица славится своими клипами, сразу четыре ее работы пересекли отметку в миллиард просмотров. Свою новую работу Small Talk она доверила Тане.

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Прежде чем порадовать своих фанатов клипом, Кэти запостила на своем ютюб канале два ролика о подготовке к съемкам. Сценарий разворачивается на выставке собак, поэтому Перри настаивала, чтобы кастинг-менеджеры подобрали наиболее звездных четвероногих, с собственными инстаграм-страницами.

Команда собиралась со звездой несколько раз и в деталях обсуждала построение отдельных сцен, цвета в кадре, варианты антуража. И вот наконец клип, отснятый украинкой, представили.

Видео: клип Katy Perry на песню Small Talk, снятый Таней Муиньо

Другая деятельность режиссера

Сейчас называет себя мультаскером, потому что съемками клипов не ограничивается. Таня имеет собственный бренд одежды "Джелеси", фотографирует, и в своих клипах часто выступает стилистом. К тому же Муиньо любит сама монтировать видеоработы, а как-то призналась, что хотела бы попробовать себя и в роли оператора.

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Кстати, снимать клип соглашается только в том случае, если песня ее зацепила. В противном случае – заказчик услышит: "Извините. Но нет".