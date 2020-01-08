Украинский самолет разбился в Иране: знаменитости отреагировали на трагедию

Самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился 8 января в Иране. На борту находились 176 человек, среди которых 9 – члены экипажа. Все они погибли в результате авиакатастрофы. На месте трагедии работают спасатели.

Известно, что самолет совершал рейс Тегеран – Киев. Вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни авиасудно МАУ упало. Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке. Вероятной причиной трагедии называют возгорание двигателя.

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По неофициальным данным, большинство пассажиров на борту были гражданами Ирана и Канады. Сейчас в посольстве подтвердили, что все члены экипажа (9 человек) были украинцами. На трагедию уже успели отреагировать знаменитости, выразили свои соболезнования родственникам погибших.

Маша Ефросинина

"Украинский лайнер Boeing 737 потерпел крушение после вылета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни сегодня, 8 января. Судно вылетело и через две минуты перестало передавать данные. По последней информации, авария произошла из-за неполадок в двигателе. Все пассажиры, находившиеся на борту самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", который потерпел крушение в Иране, погибли. На борту было около 180 человек включая членов экипажа! Это непостижимая уму трагедия! Ужас и страх внутри! Моя семья и я приносим соболезнования всем родным и близким погибших", – написала телеведущая Маша Ефросинина.

Юрий Горбунов: "Страшная трагедия постигла Украину. Сочувствую всем семьям погибших... Ужасно!"

Эктор Хименес-Браво: "Ужасная трагедия – крушение самолета, летевшего из Тегерана. Сочувствую близким жертв и молюсь вместе с Украиной".

Екатерина Осадчая: "Ужасные новости... Сочувствую родственникам погибших в авиакатастрофе".

Монатик: "Какие ужасные новости... Большая трагедия. Искренне сочувствую. Сочувствую всем родственникам погибших".

Святослав Вакарчук: "Ужасная трагедия... Искренние соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета в Иране".

Жахлива трагедія... Щирі співчуття родинам загиблих в авіакатастрофі українського літака в Ірані. — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 8 січня 2020 р.

Владимир Остапчук: "Авиакатастрофа над Тегераном. 168 пассажиров и 9 членов экипажа погибли. Промониторил британские СМИ – пишут, что самолет исчез с радаров через две минуты после вылета и разбился из-за "engine malfunction", то есть "неполадки в двигателе". Обгоревшие детали самолета разбросаны по всему пригороду иранской столицы... Время крепко держаться за руки. Искренние соболезнования семьям".

Елена Зеленская: "Страшная катастрофа, моментально унесла 177 жизней... Как и каждый из нас, выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, находившихся на борту рейса "Тегеран – Киев". Тяжелая и невосполнимая потеря".

Иракли Макацария: "Ужасная трагедия. Украинский самолет Boeing 737 потерпел крушение, на борту находились 177 человек. Искренне сочувствую всем родным и близким погибших".

Дзидзьо: "Выражаю соболезнования семьям погибших украинского самолета в Тегеране, среди которых 11 – украинцев".