Скандальный танцор Сергей Полунин получил гражданство России: фотодоказательство

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Сергей Полунин получил гражданство России
Сергей Полунин получил гражданство России / Фото из открытых источников

Украинский танцовщик Сергей Полунин, который недавно начал активно демонстрировать свою пророссийскую позицию и любовь к главе Кремля Владимиру Путину, получил гражданство Российской Федерации.

Он выложил фотографию нового паспорта в своем Instagram и заявил о поддержке политики Путина.

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К фотографиям своего нового паспорта, звезда балета добавил скандальный текст, где он рассказал о своей любви и поддержке Путина и РФ.

Россия для меня всегда была и является добром. Я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах. Истина за Россией,
– заявил Полунин.

Российское гражданство танцор получил 29 октября в Москве.


Сергей Полунин получил паспорт РФ

По его мнению, "добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны".

"Моя поддержка Владимиру Путину, который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить, насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было", – добавил Полунин.

В комментариях многие пользователи осудили такое скандальное поведение Полунина и отметили, что он предал свою Родину и продался России.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Russia always represents good for me! I am happy to Become Russian and to take stand against Evil and Unscrupulous people who create revolutions and wars in Ukraine Georgia and Many other countries. The truth is behind Russia, together we will Unite this world to live in Love. Good and Love Has to be as Aggressive and as Dedicated against Evil who is Killing people and Destroying Countries. My support For Vladimir Putin for not Selling his country and standing by his people no matter what. I can’t imagine how hard he worked and how hard it was for him. You are deferent from many other leaders, the truth Is With you. Россия для меня всегда была и есть добром я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей Которые создают революции и войны в Украине Грузии и других странах. Правда за Россией !Вместе мы объединим этот мир который будет жить в любви. Добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны. Моя поддержка Владимиру Путину который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было. Вы другой чем многие лидеры, Правда за вами.

Допис, поширений Sergei Polunin (@sergeipolunin)

Почемму разгорелся скандал с участием Сергея Полунина?В свой день рождения 20 ноября Сергей Полунин поблагодарил руководителя Кремля. Тогда он переадресовал Путину все "добрые пожелания", которые получил в свою сторону и признался, что с детства видел в российском президенте Владимире Путине "свет". Поэтому ему непонятно, почему к главе страны-агрессора относятся плохо.

Впоследствии танцор к скандальному тексту добавил фото с изображением лица российского лидера на груди. Примечательно, что при этом Полунин демонстрирует и татуировку на руке – она у него в виде трезуба.

Кто такой Сергей Полунин?Сергей, который родом из города Херсон, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года избрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей сбежал из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире.

В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях.

Теги: Украина – Россия Новости России Владимир Путин LifeStyle Скандал
Источник: 24 Канал
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