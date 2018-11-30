Скандальный танцор Сергей Полунин получил гражданство России: фотодоказательство

Украинский танцовщик Сергей Полунин, который недавно начал активно демонстрировать свою пророссийскую позицию и любовь к главе Кремля Владимиру Путину, получил гражданство Российской Федерации.

Он выложил фотографию нового паспорта в своем Instagram и заявил о поддержке политики Путина.

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К фотографиям своего нового паспорта, звезда балета добавил скандальный текст, где он рассказал о своей любви и поддержке Путина и РФ.

Россия для меня всегда была и является добром. Я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах. Истина за Россией,

– заявил Полунин.

Российское гражданство танцор получил 29 октября в Москве.



Сергей Полунин получил паспорт РФ

По его мнению, "добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны".

"Моя поддержка Владимиру Путину, который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить, насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было", – добавил Полунин.

В комментариях многие пользователи осудили такое скандальное поведение Полунина и отметили, что он предал свою Родину и продался России.

Почемму разгорелся скандал с участием Сергея Полунина?В свой день рождения 20 ноября Сергей Полунин поблагодарил руководителя Кремля. Тогда он переадресовал Путину все "добрые пожелания", которые получил в свою сторону и признался, что с детства видел в российском президенте Владимире Путине "свет". Поэтому ему непонятно, почему к главе страны-агрессора относятся плохо.



Впоследствии танцор к скандальному тексту добавил фото с изображением лица российского лидера на груди. Примечательно, что при этом Полунин демонстрирует и татуировку на руке – она у него в виде трезуба.

Кто такой Сергей Полунин?Сергей, который родом из города Херсон, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года избрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей сбежал из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализации в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире.



В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях.