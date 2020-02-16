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Украинский Тоннель любви возглавил рейтинг самых романтических мест мира по версии Daily Mail

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Тоннель любви на Ровенщине возглавил рейтинг Daily Mail / www.dailymail.co.uk

Ко Дню святого Валентина едва ли не все мировые СМИ предложили читателям устроить романтический уикенд в необычных местах. Так, представители таблоида Daily Mail составили свой рейтинг локаций, которые смогут поразить даже бывалых туристов. Возглавил список украинский Тоннель любви, что на Ровенщине.

В День влюбленных представители британского таблоида Daily Mail опубликовали собственный рейтинг необычных и самых романтических мест в мире. Журналисты отметили, что многие туристы устали от классических локаций для празднования Дня святого Валентина, поэтому они решили удивить своих читателей и предложили малоизвестные для европейских туристов места.

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Возглавил рейтинг украинский Тоннель любви. Он расположен возле поселка Клевань на Ровенщине. Именно сюда ежегодно приезжают тысячи влюбленных пар, которые и образуют романтику этого места.

Интересно, что появился Тоннель любви случайно. Когда-то на том месте была обычная железная дорога, которая вела к военной базе. Чтобы замаскировать железнодорожный путь, его обсадили деревьями, которые впоследствии разрослись и создали ровную арку, которая поражает красотой. В каждое время года Тоннель любви выглядит по-разному, поэтому часто туристы возвращаются сюда, чтобы сделать новые фото. На это обратили внимание и представители Daily Mail, которые добавили: "Местная легенда гласит, что влюбленные пары, которые загадывают желание, прогуливаясь по туннелю, обязательно получат желаемое".

Тунель кохання взимку
Тоннель любви зимой / Pinterest

Романтичне фото в Тунелі кохання
Романтическое фото в Тоннели любви / Pinterest

Тунель кохання очолив рейтинг найромантичніших місць
Тоннель любви возглавил рейтинг самых романтических мест / Pinterest

Тунель кохання восени
Тоннель любви осенью поражает красотой / Pinterest

Кроме этого, в рейтинг самых романтических мест вошли локации Эстонии, Франции, Грузии, США, Мексики, Великобритании, России, Японии.

Рейтинг самых романтических мест ко Дню Валентина:

  1. Тоннель любви в Клеване (Украина)
  2. Статуя Али и Нино в Батуми (Грузия)
  3. Деревья любви на мосту Лужкова в Москве (Россия)
  4. Волнорез в Пярну (Эстония)
  5. Храм Ясуи Компира-гу в Киото (Япония)
  6. Аллея поцелуев в Гуанахуато (Мексика)
  7. Мурал "Любовное письмо для тебя" в Филадельфии (США)
  8. Мемориал "Трогательная пара" в Томпсон-парке, Лавленд, Колорадо (США)
  9. Статуя "Место встречи" в Лондоне (Великобритания)
  10. Мурал "Я люблю тебя" в Париже (Франция) 
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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости Украины Отдых Ровно рейтинги Путешествия
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