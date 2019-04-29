Украинский тревел-блогер фотографирует для Discovery: удивительные фото из разных уголков мира

26 Читати новину українською
Александр Ладанивский
Александр Ладанивский / 24 канал

Фотографии известного украинского тревел-фотографа Александра Ладанивского распространяет официальная страница Discovery в инстаграме.

Александр путешествует по разным странам мира, сам организовывает путешествия и делает необычайной красоты фото.

Читайте также: Леонардо Ди Каприо распространил снимок украинского фотографа: трогательная реакция художника

Блогер иногда фотографирует специально для Discovery, а они время от времени публикуют его снимки.

Среди распространенных фотографий: самый большой ледник Европы, острова Северной Норвегии, гора Маттерхорн Пеннинских Альпах, зеленые крыши в Исландии и ее редкие птицы, известное австрийское село Гальштат и еще много других впечатляющих мест.

Недавно со страницы Discovery фотографию Александра Ладанивського распространил себе на страницу сам Леонардо Ди Каприо. На снимке изображен самый большой ледник Европы – в Исландии. Он очень быстро тает, ежегодно уменьшаясь на 100 метров. Причиной этому является изменение климата, к которому блоггер хочет привлечь внимание.

 

blog_ava
"Игра престолов" 8 сезон 4 серия: опубликован трейлер эпизода
сегодня
11478
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры Новости Украины Путешествия
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
сегодня 17:00 Куда поехать на майские праздники в Украине: на море, в горы и с детьми
Наталя Боднар 3779
Годовщина свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма: история любви супругов в фотографиях
сегодня 12:01 Годовщина свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма: история любви супругов в фотографиях
2864
Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
28 апреля 12:48 Необычные обычаи Пасхи: как хорошо вы знаете традиции?
1587
Пенелопе Крус – 45: как успешной актрисе удается быть заботливой мамой и секс-символом Испании
28 апреля 12:21 Пенелопе Крус – 45: как успешной актрисе удается быть заботливой мамой и секс-символом Испании
Марта Вересюк 732
Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
28 апреля 11:34 Куда поехать на Пасху в Украине: лучшие места для отдыха
1489
Новости
Больше новостей
Залиште відгук