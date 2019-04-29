Украинский тревел-блогер фотографирует для Discovery: удивительные фото из разных уголков мира

Фотографии известного украинского тревел-фотографа Александра Ладанивского распространяет официальная страница Discovery в инстаграме.

Александр путешествует по разным странам мира, сам организовывает путешествия и делает необычайной красоты фото.

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Блогер иногда фотографирует специально для Discovery, а они время от времени публикуют его снимки.

Среди распространенных фотографий: самый большой ледник Европы, острова Северной Норвегии, гора Маттерхорн Пеннинских Альпах, зеленые крыши в Исландии и ее редкие птицы, известное австрийское село Гальштат и еще много других впечатляющих мест.

Недавно со страницы Discovery фотографию Александра Ладанивського распространил себе на страницу сам Леонардо Ди Каприо. На снимке изображен самый большой ледник Европы – в Исландии. Он очень быстро тает, ежегодно уменьшаясь на 100 метров. Причиной этому является изменение климата, к которому блоггер хочет привлечь внимание.