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Украинский журнал Vogue показал обложку с эротической иллюстрацией: мнения читателей разделились

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Обложка журнала май-июнь Vogue Украина
Обложка журнала май-июнь Vogue Украина / Фото Vogue UA, Елена Емчук

Украинская версия глянца Vogue анонсировала выпуск нового майско-июньского издания с необычной иллюстрацией на обложке. Ее автором стала американский фотограф украинского происхождения Елена Емчук.

Новый выпуск модного журнала называется REBIRTH, что на украинский язык переводится как "возрождение" или "воскрешение". Эротическую иллюстрацию художница Елена Емчук создала в Нью-Йорке, находясь в домашней изоляции. Она решила продемонстрировать, как изменения в мире могут служить началом нового цикла. Именно поэтому она изобразила шесть обнаженных женщин и змею как символ перерождения, сообщает 24 канал.

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"Змея олицетворяет творческую силу, это символ перерождения, трансформации, исцеления и обновления жизненного цикла. Люди рука об руку – стремление к физической близости, в которой все мы так нуждаемся. Касаться друг к другу сейчас – опасно, и я хотела описать сцену, где прикосновение целебно. Пелену, которая застилает взгляд девушки с птицей, развеивает также рука. Птица символизирует пробуждение и освобождение. Палитра цветов призвана передать дух весны и возвращение к природе", – так объяснили посыл иллюстрации украинской художницы авторы издания в Инстаграме.

На такой творческий эксперимент читатели и подписчики инстаграм-страницы Vogue UA отреагировали по-разному. Кто-то восхищен новой не гламурной обложкой, а некоторые отметили, что такой стиль им совсем не близок: "Трэш просто", "Вау!", "Такой стиль мне совсем не близок", "Какой же это кайф – видеть такую ​​иллюстрации на обложке журнала!", "Жду с нетерпением", "Вы как всегда – любовь. Каждая обложка неповторима", "Великолепная обложка для отличного журнала. Вообще, интересная идея добавлять иллюстрации в контент", "Как же красиво!", "Что здесь происходит?", "Извините, но где гендерное равенство? Почему на этой обложке только один мужчина?".

Рекомендуем посмотреть другие иллюстрации американского иллюстратора на ее инстаграм-странице, которые впечатляют не меньше обложки Vogue.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Yelena Yemchuk (@yemchuk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Yelena Yemchuk (@yemchuk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Yelena Yemchuk (@yemchuk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Yelena Yemchuk (@yemchuk)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Yelena Yemchuk (@yemchuk)

 

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости LifeStyle Эротика Vogue Исскусство Стиль и мода
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