Начинающий модельер из Кропивницкого Константин Данильченко овладел старинной техникой отделки ткани – выбойкой. Обычное хобби быстро переросло в профессиональное дело, теперь учит ремеслу и других.

Искусство выбойки

О том, как создают удивительные платки – читайте в материале журналистов 24 канала.

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В Украине искусство выбойки зародилось в 9 веке. Выбиванками, или их еще называют малеванками, занимались преимущественно путешествующие мастера. Эта техника заключается в нанесении краской рисунка на полотно с помощью специальных резных штампов.

Вышивать долго, а купить какую-то украшенную ткань может быть дорого. А так можно дать ткань, которая есть, и мастер сделает на ней какую-то красоту, орнамент, узор,

– рассказал мастер Константин Данильченко.

Парень наносит узоры на платки преимущественно акриловыми красками. Ткань подойдет любая. Но мастер советует не экономить и выбирать натуральные материалы. Отделка одного платка длится не менее 4 часов.

Инструменты для выбойки / фото из Фейсбука Константина Данильченко

Эксперименты мастера

Работа мастера не обходится без экспериментов. Для декора платков подбирает яркие цвета и национальные орнаменты.

"Когда работа получается, мне потом интересно наблюдать какие-то закономерности, какие-то новые интересные детали", – поделился Данильченко.



Платок по старинной технике / фото с Фейсбука Константина Данильченко

Сейчас мастер исследует, какие орнаменты выбойки были присущи именно Кировоградщине, чтобы воспроизвести их собственноручно. Украшенный платок стоит примерно 300 гривен. С бережным уходом он прослужит годы и станет неотъемлемым аксессуаром в гардеробе модников.

Константин использует акриловую краску / Фото с фейсбука Константина Данильченко



Узоры получаются разнообразные / фото из Фейсбука Константина Данильченко