Украинское кино получило награду Европарламента

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Фильм "Горная женщина: на войне" получил награду Европарламента
Фильм "Горная женщина: на войне" получил награду Европарламента / Кадр из видео

Полнометражная картина "Горная женщина: на войне" совместного производства Украины, Франции и Исландии получила награду Европарламента.

Лента получила кинопремию Европейского парламента LUX Prize-2018, об этом говорится на сайте Европарламента.

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Церемония награждения состоялась 14 ноября в Страсбурге.

В финал конкурса попали также фильмы "Другая сторона всего" режиссера Милы Турайлич (Сербия, Франция, Катар) и "Стикс" Вольфганга Фишера (Германия, Австрия).

Однако победу одержала именно "Горная женщина".

Фильм режиссера Бенедикта Эрлингссона, рассказывает историю о диригентке хора и экоактивистке, которая борется против вредного производства, что загрязняет окружающую среду.

Часть съемок проходила в Украине – в них принимали участие украинские актеры.

После получения кинопремии Европарламента фильм "Горная женщина: на войне" будет переведен на все официальные языки стран-членов ЕС и также продолжит прокат в рамках "Дней кинофестиваля LUX".

Трейлер фильма "Горная женщина: на войне": смотрите видео

Что такое LUX Prize?Это премия, учрежденная в 2007 году для поддержки европейской кинопродукции. Победитель не получает денежного вознаграждения, но Европарламент финансирует субтитрование фильма на все языки стран Евросоюза и производство цифровой копии для каждого государства-члена.

Теги: LifeStyle Кино Европарламент Награды Новости культуры
Источник: 24 канал
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