Украинское в моде: актриса Дакота Джонсон надела платье отечественного производителя – фотофакт

Киноактриса Дакота Джонсон, известная по роли главной героини в франшизе "Пятьдесят оттенков серого", пришла на Международный фестиваль в Марракеше и продемонстрировала нежный образ в платье от украинского бренда Bevza.

Заметим, что бренд украинского дизайнера Светланы Бевзы уже три сезона подряд является официальным участником Недели моды в Нью-Йорке. Читайте также: Королева Иордании надела костюм украинского бренда: фотофакт Дакота Джонсон вышла на красную дорожку в белом шелковом платье из весенне-летней коллекции бренда. Свой образ звезда "50 оттенков серого" дополнила серебристыми босоножками на высоких каблуках. Дакота Джонсон / Getty Images

​Дакота Джонсон / Getty Images