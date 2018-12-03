Украинское в моде: актриса Дакота Джонсон надела платье отечественного производителя – фотофакт

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Дакота Джонсон
Дакота Джонсон / www.gettyimages.com

Киноактриса Дакота Джонсон, известная по роли главной героини в франшизе "Пятьдесят оттенков серого", пришла на Международный фестиваль в Марракеше и продемонстрировала нежный образ в платье от украинского бренда Bevza.

Заметим, что бренд украинского дизайнера Светланы Бевзы уже три сезона подряд является официальным участником Недели моды в Нью-Йорке.

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Дакота Джонсон вышла на красную дорожку в белом шелковом платье из весенне-летней коллекции бренда. Свой образ звезда "50 оттенков серого" дополнила серебристыми босоножками на высоких каблуках.

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / Getty Images

Дакота Джонсон
​Дакота Джонсон / Getty Images

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Стиль и мода Мода
Источник: Lifestyle
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