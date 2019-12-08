Украинское в тренде: Белла Хадид надела платье от Bevza

Супермодель Белла Хадид стала гостьей благотворительного вечера Core x Let Love Rule Benefit, который прошел 5 декабря в рамках выставки Art Basel Miami.

Для публичного выхода мировая знаменитость выбрала платье из коллекции украинского дизайнера Светланы Бевзы, стоимостью 660 евро.

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Черное шелковое платье соблазнительно обнажило спину супермодели и подчеркнуло стройные ноги игривым разрезом на ноге. Белла дополнила стильный look сумкой с перьями и лодочками с прозрачными вставками.



Белла Хадид / Getty Images



​Белла Хадид / Getty Images

Добавим, что украинские бренды становятся все популярнее среди звезд не только в Украине. К примеру, в наряде от Bevza раньше выходила Дакота Джонсон для красной дорожки кинофестиваля в Марракеше.



Дакота Джонсон / Getty Images

Также британская киноактриса Софи Тернер выбрала белый атласный комбинезон от украинского бренда для собственной свадьбы с Джо Джонасом!