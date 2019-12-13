Украинскую керамику признали мировым наследием ЮНЕСКО

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Косовскую керамику включили в список ЮНЕСКО / dt.ua

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) обновила список мирового наследия. Теперь в документе числится украинская керамика.

Известно, что обновление приняли на 14-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия 12 декабря. Представители ООН решили внести в список местные промыслы, которые, как убеждены эксперты, нужно сохранить для потомков. В частности, отметили Юрьевский хоровод, который сохранился только в нескольких селах Беларуси, хорезмский танец-звон из Узбекистана, киргизский ак-Калпак, туркменское ковроткачество и украинскую керамику.

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Перед знаковым заседанием ЮНЕСКО в столицу Колумбии поехала делегация из Косово. Украинцы представили в Боготе традиционную керамику и убедили экспертов внести ее в мировое наследие. К делегации присоединилась член Национального союза художников Мария Гринюк, которая с художественной точки зрения пояснила ценность изделий и уникальность их изготовления.

Засідання ЮНЕСКО: українська делегація
Заседание ЮНЕСКО: украинская делегация / Facebook

В чем заключается особенность косовской керамики

Косов – небольшой горный город в Ивано-Франковской области, в котором до сих пор сохранилась традиция изготовления живописной керамики. Технологии передались украинцам от предков, поэтому до сих пор для создания изделий могут использовать нетипичные инструменты, в частности, рог коровы или гусиное перо.

Орнамент мастера выбирают в основном растительный. Рисунок выполняется в трех цветах: желтом, зеленом, коричневом. Обязательным является белый фон, ведь именно на нем традиционный орнамент выглядит колоритно и особенно привлекательно. В общем косовская керамика показывает гуцульские традиции и верования, поэтому представляет большую ценность для последующих поколений.

Невероятной является и техника, которую используют украинки. Ее называют "ритуванням" или "гравировкой". Сначала мастера выжигают в гончарной печи изделие, потом покрывают его белой краской и наносят уникальную роспись. Завершает процесс повторное выпекание. Такой техники больше нет в мире, что и стало одной из причин внесения ее в мировое наследие ЮНЕСКО.

Косівська кераміка
Косовская керамика / Научная библиотека КНУКиИ

Українську кераміку внесли до списку ЮНЕСКО
Украинскую керамику внесли в список ЮНЕСКО / Facebook

Как создается косовская керамика: смотрите видео

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры ТОП Новости LifeStyle ЮНЕСКО
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