Украинскую книгу признали одной из самых выдающихся для детей с инвалидностью

Книга украинского писателя Марка Ливина "Рікі та дороги" попала в престижный международный каталог IBBY выдающихся книг для детей с инвалидностью.

В ней автор подробно описал мир 14-летнего Матфея, страдающего синдромом Аспергера (форма высокофункционального аутизма). У мальчика серьезные трудности в общении с другими людьми. В частности, ему присущ стереотипный, повторяющийся репертуар взглядов и занятий. Матфею, как и всем, хочется, чтобы его любили, понимали, защищали, успокаивали и тому подобное, однако частый фидбек от мира – это само недоразумение.

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Книга "Рікі та дороги" Марка Ливина

"Мы находимся рядом с авторами из США, Великобритании, Ирландии, Швеции, Канады и других. Это награда на самом высоком уровне!", – обрадовался Ливин.

Международный совет по детской и юношеской книге (International Board on Books for Young People – IBBY) образовали в 1953 году в швейцарском Цюрихе. Среди основателей были Эрих Кестнер, Лиза Тецнер, Астрид Лидгрен. Это неприбыльная организация, которая определяет свою цель в популяризации качественной детской литературы и защиты прав детей. В частности, IBBY внес вклад в разработку принципов Конвенции о правах ребенка, ратифицированной ООН в 1990 году.

Отдельное направление, в котором работает организация, – исследования в сфере литературы для детей и юношества с инвалидностью. Для формирования каталога каждые два года IBBY определяет самые выдающиеся примеры такой литературы со всего мира.