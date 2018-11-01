Украли абсолютно все, – Анита Луценко прокомментировала дерзкое ограбление

1025 Читати новину українською
Анита Луценко
Анита Луценко / Clutch

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко откровенно рассказала о дерзком ограблении ее квартиры. Инцидент произошел, когда вся семья знаменитости была на отдыхе в Доминикане.

Однако этот досадный опыт отнюдь не повлиял на настроение Аниты Луценко. В программе "Светская жизнь", фитнес-тренер с юмором призналась, что таким образом осуществилась ее мечта – купить новую машину.

Читайте также: Обокрали автомобиль украинского певца Арсена Мирзояна: фото

"Знаете, я так хотела сменить машину. Я думаю, что просто желания осуществляются. И конечно же, наш переезд в новую квартиру произошел немножко быстрее, чем мы планировали. Буквально на неделю. Поэтому я абсолютно довольна, что все живы, здоровы. Пока все хорошо", – рассказала Анита Луценко.

 

По словам эксперта по похудению, грабители украли почти все имущество. Злоумышленники даже забрали награду, которую Аните вручили на шоу "Танцы со звездами 2018". Кроме этого, пропали наряды звезды, ее украшения и духи, а также вся обувь мужа.

Украли абсолютно все, даже платья. Сегодня я поняла, что даже все духи. Я очень счастлива, что не мой размер ноги был у девушки, потому что у мужа забрали абсолютно всю обувь, которую он выбирает очень-очень долго,
– добавила Анита Луценко.

Сейчас знаменитость все же верит, что вскоре ее вещи найдут и вернут. А пока, как в шутку говорит Анита Луценко, "ее мужу есть что делать на все праздники".

Напомним, что об ограблении Аниты Луценко стало известно 2 ноября. Тогда звезда вернулась с семейного отдыха и обнаружила, что авто и личные вещи из ее квартиры пропали. Фитнес-тренер впоследствии рассказала, что ее фото в соцсети. которые она публиковала из Доминиканы, привлекли внимание злоумышленников, поэтому Анита даже задумалась над тем, чтобы избавиться от блога.

Теги: Новости Украины LifeStyle Ограбления
Источник: Lifestyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
13 сентября 16:14 Не только Меган Маркл: 10 платьев дизайнера Стеллы Маккартни, которые надевали звезды
164
Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
13 сентября 15:53 Это будет очень интересный сезон, – ведущий Григорий Решетник рассказал о шоу "Холостяк 9"
290
Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
13 сентября 15:26 Появились новые детали супружеских отношений Дональда и Мелании Трамп
616
Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
13 сентября 16:51 Сару Джессику Паркер обвиняют в краже украшений: актриса все отрицает
119
Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
13 сентября 17:14 Королева Иордании приняла участие в открытии детского дома: красноречивые фото
92
Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
13 сентября 17:39 Смерть рэпера Мак Миллера: в СМИ появились новые детали трагедии
757
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук