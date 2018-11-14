Украшения французской королевы выставили на престижный аукцион в Женеве: фото

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Французская королева Мария-Антуанетта
Французская королева Мария-Антуанетта / Фото из открытых источников

14 ноября в швейцарской Женеве состоится аукцион, где будет выставлено немало эксклюзивных ювелирных изделий. Среди них – украшения, которые когда-то принадлежали французской королеве Марии Антуанетте и не были доступны для всеобщего обозрения более 200 лет.

Об этом сообщает BBC.

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Среди представленных украшений – подвески с жемчугом, бриллиантовые серьги и именное кольцо Марии-Антуанетты. Ювелирные изделия являются частью большой коллекции, которую выставила на продажу королевская династия Пармских Бурбонов.

Один из старейших аукционных домов мира sotheby's называет коллекцию "одной из важнейших, которые когда-либо появлялись на рынке".

В одно из изделий, кольцо, помещена прядь волос королевы.

Каблучка Марії-Антуанетти
Кольцо французской королевы

Подвеска стоимостью в 2 миллиона долларов стала самым дорогим экспонатом аукциона.

Підвіска французької королеви
Самый дорогой экспонат

Прикраси французької королеви
Украшения королевы Марии-Антуанетты

Также на аукцион выставлены вещи французского короля Карла X, эрцгерцогов Австрии и герцогов Пармы. Среди них – Алмазная тиара стоимостью до 550 тысяч долларов.

Кто такая Мария-Антуанетта?Королева Франции, жена Людовика XVI, дочь Марии Терезии и Франца I. От начала Французской революции вдохновительница контрреволюционных заговоров и интервенции. Осуждена Конвентом и казнена на гильотине в 37 лет. Прежде чем убежать из Франции с Людовиком XVI успела вывезти свои ювелирные изделия семье в Австрию.

Теги: LifeStyle Новости Франции Швейцария История
Источник: Lifestyle
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