Уличный художник Бэнкси создал новый шедевр: фото и видео

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Бэнкси создал новое граффити
Бэнкси создал новое граффити / Скриншот из видео

Британский художник-аноним Бэнкси в ночь на 19 декабря создал новое граффити на двух стенах гаража города Порт-Толбот в Великобритании.

Бэнкси опубликовал видео на своей странице в Instagram, показав новое граффити.

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Граффити состоит из двух частей. На одной из стен изображен горящий контейнер, пепел от которого падает на вторую стену, где рядом с маленькими санками играет ребенок и ловит "снег" - пепел языком.


Графити Бенкси / Скриншот

Графити Бенкси / Скриншот

На видео, которое показал сам художник, играет английская детская песня "Little Snowflake" ("Маленькая снежинка"), однако не снежинки изображены на граффити, а черный пепел, который оседает на все вокруг, от сталелитейного завода компании Tata Steel (один из крупнейших металлургических предприятий Европы).

В рисунке рассказывается об индустриальной атмосфере жизни в Порт-Толбот.

Графити Бенкси / Скриншот

Бэнкси создал новое граффити: смотрите видео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Banksy (@banksy)

Напомним, 5 октября продали на аукционе sotheby's за 1 миллион фунтов картину Бэнкси "Девочка с шариком". Но как только ведущий аукциона стукнул молотком и объявил о продаже – картина начала сама себя кромсать на тонкие полоски.

Кто такой Бэнкси?
Известный уличный художник, чье настоящее имя не знает никто. Вероятно, его зовут Роберт или Робин Бэнкс, и родился он в английском городе Бристоле. 44-летний мужчина является известным андерграундным художником граффити, политическим активистом и режиссером.
Бэнкси организовал множество выставок по всему миру, а его скандальные граффити, которые касаются самых разнообразных политических и социальных тем, становятся объектами всемирного обсуждения.

Теги: LifeStyle Новости культуры Великобритания Исскусство
Источник: 24 канал
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