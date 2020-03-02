Ульяна Супрун назвала убедительные причины, почему стоит посмотреть сериал "Крутой замес"

Бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун активно продолжает вести свой блог в сети. С украинцами она охотно делится советами по лечению и развенчивает популярные мифы. Однако новое сообщение Ульяна Супрун посвятила не медицине, а документальному сериалу "Крутой замес".

Что известно о "Крутом замесе"

Документальный сериал "Крутой замес" создали представители DocNoteFilms. В каждой серии авторы проекта расскажут истории ветеранов, которые по возвращении домой стали предпринимателями. Сериал – это откровенный разговор с героями войны, без рамок и цензуры. Поэтому зрители смогут узнать секреты успеха, курьезные истории с фронта, а также размышления о вечном и обыденном, переплетенные с юмором и лирическими отступлениями.

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Премьера первого эпизода состоялась в понедельник, 2 марта. Перед показом традиционно состоялась пресс-конференция, на которую пришли режиссер Константин Кляцкин, продюсер Сергей Малярчук и ведущий – военный психолог и ветеран Андрей Козинчук. Сейчас дебютная серия появилась на ютубе и приковала внимание многих киноманов.



"Крутой замес": почему стоит посмотреть документальный сериал / Facebook / @ulanasuprun

Реакция Ульяны Супрун на премьеру "Крутого замеса"

Не обошла премьеру и знаменитая украинская блогерша Ульяна Супрун, ранее возглавлявшая Министерство здравоохранения. Она по-особенному анонсировала выход сериала "Крутой замес".

Иногда хочется провести вечер спокойно, с чашечкой зеленого чая и любимым сериалом. А иногда так и тянет попасть в "Крутой замес". Теперь есть возможность совместить эти два занятия. Сегодня на ютубе состоится премьера "Крутого замеса" – документального сериала о бизнесе наших ветеранов,

– отметила Ульяна Супрун.

Однако на этом она не остановилась и, в своем стиле, объяснила, почему стоит обратить внимание на документальный сериал. В частности, Ульяна Супрун убеждена: благодаря "Крутому замесу" украинцы больше узнают о ветеранах войны. Согласно независимым опросам, половина защитников после возвращения с войны сталкивается с дискриминацией и предвзятым отношением в обществе, а 74% считают, что понять их потребности могут только собратья.

"Социальная адаптация ветеранов – задача для нас всех. Мы можем узнавать больше именно о наших защитниках. Для этого необходимо с ними знакомиться, общаться, пытаться участвовать в мероприятиях, в которые вовлечены ветераны. Такие проекты как "Крутой замес" – возможность заглянуть за занавес ветеранской жизни и лучше узнать людей, которые вокруг. А главное – поддержать их", – подчеркнула Ульяна Супрун.

Кроме этого, зрители сериала "Крутой замес" помогут развиваться ветеранскому бизнесу. Не все люди после событий на фронте могут вернуться к привычной жизни, поэтому предпринимательская деятельность, по словам Ульяны Супрун, часто становится для воинов возможностью найти свое место и дело, которое будет приносить удовольствие. Опросы показывают, что 35% ветеранов заинтересованы в открытии собственного дела, однако только 11% из них реализуют идею. Главными препятствиями на пути становится отсутствие поддержки государства, недостаток знаний местного рынка и бюрократия. Однако истории "Крутого замеса" смогут вдохновить многих людей.

Истории героев "Крутого замеса" показывают хороший пример того, как найти свой талант, стать полезным другим и зарабатывать этим на жизнь. Сериал поможет узнать больше о ветеранских инициативах и, как знать, возможно, вы найдете там именно тот сервис или бизнес-партнера, которых давно искали,

– добавила Ульяна Супрун.

По замыслу режиссера Константина Кляцкина, герои каждой серии рассказывают о своих приключениях на фронте, не боятся шутить и делятся своей жизненной философией, раскрывая при этом секреты успеха. Поэтому рассказы в сериале "Крутой замес" могут вдохновить на создание собственного дела или воплощение мечты, которая до сих пор казалась недостижимой.

И последним аргументом Ульяны Супрун в пользу документального сериала было то, что каждый зритель сможет поддержать отечественную киноиндустрию. "Крутой замес", по ее словам, заслуживает внимания, поскольку имеет интересный и захватывающий сюжет.

Смотрите первую серию "Крутого замеса": видео онлайн