Улыбающаяся принцесса Диана с сыновьями: в сети появилось редкое фото королевской семьи
Принц Уильям стал официальным королевским покровителем Passage Charity. Как известно, когда-то патроном этой благотворительной организации, которая занимается помощью бездомным, была его мать – принцесса Диана. В честь этого представители Кенсингтонского дворца показали редкое фото королевской семьи.
Архивные снимки опубликовал Кенсингтонский дворец на своей официальной странице в Instagram.
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На фото принцесса Диана позирует с маленькими сыновьями – принцем Уильямом и Гарри – во время визита в благотворительную организацию Passage Charity в 1993 году.
Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям / Instagram / @kensingtonroyal
Принц Уильям продолжил дело матери принцессы Дианы / Instagram / @kensingtonroyal
Также дворец опубликовал видео, на котором принц Уильям раздает еду бездомным в благотворительной организации Passage Charity.
Принц Уильям раздает еду в Passage Charity: смотрите видео