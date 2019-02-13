Улыбающаяся принцесса Диана с сыновьями: в сети появилось редкое фото королевской семьи

147 Читати новину українською
Принцесса Диана, Гарри и Уильям
Принцесса Диана, Гарри и Уильям / www.gettyimages.com

Принц Уильям стал официальным королевским покровителем Passage Charity. Как известно, когда-то патроном этой благотворительной организации, которая занимается помощью бездомным, была его мать – принцесса Диана. В честь этого представители Кенсингтонского дворца показали редкое фото королевской семьи.

Архивные снимки опубликовал Кенсингтонский дворец на своей официальной странице в Instagram.

Читайте также: История принцессы Дианы повторяется, – Джордж Клуни стал на защиту Меган Маркл

На фото принцесса Диана позирует с маленькими сыновьями – принцем Уильямом и Гарри – во время визита в благотворительную организацию Passage Charity в 1993 году.

Принцеса Діана, Гаррі і Вільям
Принцесса Диана, принцы Гарри и Уильям / Instagram / @kensingtonroyal

Принцеса Діана, Гаррі і Вільям
Принц Уильям продолжил дело матери принцессы Дианы / Instagram / @kensingtonroyal

Также дворец опубликовал видео, на котором принц Уильям раздает еду бездомным в благотворительной организации Passage Charity.

Принц Уильям раздает еду в Passage Charity: смотрите видео

 

 

blog_ava
Секс-скандал в КНУ Шевченко: почему преподавателя обвиняют в домогательствах
сегодня
463
Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
сегодня 20:10 ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
Уляна Корицька 11821
Как украсить комнату ко Дню Валентина: 4 простых способа
сегодня 18:01 Как украсить комнату ко Дню Валентина: 4 простых способа
78
Маршруты влюбленных: топ-5 небанальных городов Европы для романтического путешествия
12 февраля 20:00 Маршруты влюбленных: топ-5 небанальных городов Европы для романтического путешествия
Юлія Девда 362
Участие в Нацотборе и советы от Кузьмы: Ivan NAVI ошеломил откровенными признаниями
12 февраля 19:00 Участие в Нацотборе и советы от Кузьмы: Ivan NAVI ошеломил откровенными признаниями
Юлія Михайлова 229
В чем встретить День Валентина: стильные образы
12 февраля 17:35 В чем встретить День Валентина: стильные образы
1167
Тортеллини с креветками – рецепт праздничного ужина на День Валентина
12 февраля 15:41 Тортеллини с креветками – рецепт праздничного ужина на День Валентина
Богданна Рибак 108
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук