Улыбчивая и без кольца: Пэрис Хилтон уехала в Австралию после отмены свадьбы

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Пэрис Хилтон и Крис Зилка
Пэрис Хилтон и Крис Зилка / www.instagram.com/oandjtoday

Светская львица, модель и ди-джей Пэрис Хилтон, которая разорвала отношения со своим женихом Крисом Зилкой, приехала в австралийский город Мельбурн.

Об этом сообщает издание Just Jared.

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37-летняя знаменитость отправилась в Австралию для запуска своего нового аромата. В аэропорту Пэрис выглядела счастливой и широко улыбалась поклонникам и позировала перед объективами папарацци.

Как видно, спортивный образ светской львицы дополнили солнцезащитные очки и черная кепка. Украшений не было: речь идет о ценной кольце, стоимость которого достигает 2 миллионов долларов.

Что интересно, накануне, как сообщает издание TMZ, экс-жених обратился к Пэрис Хилтон с требованием вернуть ему кольцо, которое звезда получила на помолвку, а дарить драгоценность Крис Зилка не намерен.

періс хілтон
Перис Хилтон / Instagram @justjared

Напомним, что зимой 2018 года Крис Зилка сделал предложение Пэрис Хилтон, подарив ей кольцо с бриллиантом в 20 карат. Стоимость кольца достигала двух миллионов долларов. Впоследствии они запланировали свадебную церемонию на 11 ноября 2018 года. Однако светская львица решила перенести дату брака на следующий год, объяснив это сумасшедшим графиком. Теперь, как оказалось, свадьбы совсем не будет.

Теги: LifeStyle Пэрис Хилтон Звездные разводы
Источник: Lifestyle
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