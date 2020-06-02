В ночь на 2 июня умер украинский джазовый музыкант Руслан Егоров. Ему было всего 36 лет. По предварительным данным, причиной внезапной смерти стал сердечный приступ. Скорую вокалисту вызвала сестра Илона, однако он ушел из жизни до приезда медиков.

Основателю популярного джазового коллектива "Квартет Руслана Егорова" на момент смерти было всего 36 лет. Об утрате сообщила его сестра Илона Ковальчук на личной странице в фейсбуке. Свои соболезнования выразили коллеги-музыканты вокалиста и пианиста Руслана Егорова в инстаграм-профиле группы.

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Девушка рассказала, что последний раз слышала брата в ночь на 2 июня. Она не стала раскрывать детали разговора, однако призналась, что за три минуты после тревожного звонка вызвала скорую. После этого Руслан Егоров не выходил на связь. Илона Ковальчук приехала к брату через 15 минут, однако медики были уже бессильны. Она сообщила, что вероятная причина смерти – сердечный приступ.

"Этой ночью перестало биться сердце самого дорогого для меня человека, моего любимого родного старшего брата, Руслана Егорова... Не хватает слов, чтобы передать всю боль и горе моей семьи", – написала младшая сестра музыканта в прощальном сообщении.

На смерть Руслана Егорова отреагировали и его коллеги по квартету. Музыканты выразили свои соболезнования семье от потери и попросили поклонников о финансовой помощи его родным: "Наш друг и великий музыкант Руслан Егоров сегодня ночью ушел из жизни... Всей командой выражаем глубокое соболезнование семье и близким Руслана".

Что известно о Руслане Егорове?

Музыкант в 2010 году основал коллектив "Квартет Руслана Егорова", в котором был вокалистом и клавишником. За свои 36 лет он сумел достичь признания украинской публики. Руслан Егоров – обладатель премии в категории "Лучший джазовый мужской вокал" в рамках фестиваля "Додж". Он также был участником международных джазовых фестивалей Alfa Jazz Fest, Koktebel Jazz Fest, Jazz in Kiev.