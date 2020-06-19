Умер британский актер театра и кино Иен Голм. На момент смерти ему было 88 лет. Знаменитость больше всего запомнился своими ролями в культовых фильмах "Властелин колец" и "Пятый элемент".

Трагическую новость сообщает издание The Guardian. Голм ушел из жизни в одной из больниц Лондона в окружении близких людей. Информацию о смерти актера журналистам подтвердил его агент.

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Актер Иен Голм умер сегодня утром в возрасте 88 лет. Он мирно ушел из жизни в больнице, со своей семьей. Он боролся с болезнью Паркинсона. Добрый и бесконечно талантливый, мы будем очень скучать по нему,

– отметил агент.

Последние дни Голма задокументировала его жена Софи де Стемпель в серии пастельных портретов.

Что известно об Иене Голме: краткая биография и фильмография

Иен Голм родился в 1931 году в городе Гудмейс, что в Великобритании. Он рос в шотландской семье. Мать была медсестрой, а отец – руководителем психиатрической больницы и одним из пионеров лечения больных электрическим шоком. Иен имел старшего брата Эрика, однако тот умер в 1943 году.

Голм учился в независимой школе Чигвелл в Эссексе. После выхода на пенсию его родители переехали в Уэртинг. Там будущий актер поступил в любительское театральное общество. В 1949 году Голм начал обучение в Королевской академии драматического искусства.

Его театральная карьера началась в 1950-х годах. Дебют в кино состоялся в 1958 году. Тогда он сыграл в фильме "Девушки у моря". Бешеную популярность Иену принесла лента "Огненные колесницы" (1981). Он сыграл там Сэма Муссабини и получил специальную премию на Каннском кинофестивале, а также номинацию на кинопермии Оскар за лучшую мужскую роль. Голм является обладателем знаменитой премии BAFTA. В 1997 году он исполнил роль священника Вито Корнелиуса в "Пятом элементе".

В 1998 году королева Елизавета II посвятила Голма в рыцари и дала ему дворянское звание за вклад в развитие драмы.

Иен Голм в фильме "Хоббит: Неожиданное путешествие" / IMDb.com

Фильмография