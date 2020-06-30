Американский актер и режиссер Карл Райнер умер вчера, 29 июня. Ему было 98 лет. Смерть наступила по естественным причинам.

Звезда фильма "Одиннадцать друзей Оушена" Карл Райнер умер в своем доме в Беверли-Хиллз в ночь на 29 июня. Смерть наступила по естественным причинам, учитывая возраст актера и режиссера, получившего голливудскую славу за десятилетия съемок. О потере информирует издание Variety.

Читайте также Шэрон Стоун прокомментировала самоубийство бывшего бойфренда Стива Бинга

О смерти Карла Райнера сообщила его помощница. Успешный сын знаменитого отца Роб Райнер публично отреагировал на его смерть, опубликовав щемящее сообщение на личной странице в твиттере.

"Прошлой ночью мой отец умер. Когда я это пишу, мое сердце болит. Он был моим ведущим светом", – написал 73-летний Роб Райнер.

Last night my dad passed away. As I write this my heart is hurting. He was my guiding light. — Rob Reiner (@robreiner) June 30, 2020

Что известно о Карле Райнере?

Популярный голливудский актер начал свою карьеру в 50-х годах, сыграв в нескольких мюзиклах на Бродвее, а затем заявил о себе благодаря телешоу. Впоследствии он создал собственный ситком "Шоу Дика Ван Дайка" – The Dick Van Dyke Show, который за пять сезонов получил бешеную популярность.

Карл Райнер девять раз становился лауреатом премии "Эмми", именно комедийный ситком принес ему пять номинаций. Он снял 18 фильмов как режиссер, а успешная карьера киноактера Стива Мартина началась именно с его картин.

Фильмография Карла Райнера?

"Одиннадцать друзей Оушена" (роль Соула Блума)

"Двенадцать друзей Оушена"

"Тринадцать друзей Оушена"

"Два с половиной человека"

"Красотки в Кливленде"

Карл Райнер подарил миру такие комедийные фильмы: