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Умер актер Мишель Пикколи: известна причина смерти

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Умер актер Мишель Пикколи
Умер актер Мишель Пикколи / Фото: Getty Images

Французский актер и режиссер Мишель Пикколи умер 12 мая. Ему было 94 года. Причиной смерти стал инсульт. Последние минуты своей жизни он провел в кругу жены и двух детей, которые только сегодня, 18 мая, сообщили о потере.

О смерти знаменитого актера Мишеля Пикколи объявила его семья, информирует французское издание Le Figaro. Он умер после пережитого инсульта в возрасте 94 года.

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"Мишель Пикколи умер 12 мая в объятиях своей жены Людивин и детей Инорда и Миссии после инсульта", – говорится в сообщении.

За свою кинокарьеру Мишель Пикколи сыграл более чем в 200 фильмах. В1980 году знаменитость получил награду Каннского кинофестиваля за главную роль в драматической картине "Прыжок в пустоту" итальянского режиссера Марко Беллокйо. Он также многократный номинант престижной кинопремии Сезар, обладатель премии "Лучший актер" Венецианского и Берлинского международного кинофестивалей.

Фильмография Мишеля Пикколи:

  • "Пренебрежение"
  • "Мелочи"
  • "Большая жратва"
  • "Дурная кровь"
  • "Странное дело"
  • "Диагональ слона"
  • "Волшебная шалунья"
  • "Я возвращаюсь домой"
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Потери
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