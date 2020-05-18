Умер актер Мишель Пикколи: известна причина смерти
Французский актер и режиссер Мишель Пикколи умер 12 мая. Ему было 94 года. Причиной смерти стал инсульт. Последние минуты своей жизни он провел в кругу жены и двух детей, которые только сегодня, 18 мая, сообщили о потере.
О смерти знаменитого актера Мишеля Пикколи объявила его семья, информирует французское издание Le Figaro. Он умер после пережитого инсульта в возрасте 94 года.
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"Мишель Пикколи умер 12 мая в объятиях своей жены Людивин и детей Инорда и Миссии после инсульта", – говорится в сообщении.
За свою кинокарьеру Мишель Пикколи сыграл более чем в 200 фильмах. В1980 году знаменитость получил награду Каннского кинофестиваля за главную роль в драматической картине "Прыжок в пустоту" итальянского режиссера Марко Беллокйо. Он также многократный номинант престижной кинопремии Сезар, обладатель премии "Лучший актер" Венецианского и Берлинского международного кинофестивалей.
Фильмография Мишеля Пикколи:
- "Пренебрежение"
- "Мелочи"
- "Большая жратва"
- "Дурная кровь"
- "Странное дело"
- "Диагональ слона"
- "Волшебная шалунья"
- "Я возвращаюсь домой"