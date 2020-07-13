Внука Элвиса Пресли Бенджамина Кио нашли мертвым в собственной квартире. Полиция рассматривает вариант самоубийства.

Трагическую новость сообщает издание TMZ, ссылаясь на менеджера матери Кио Лизы Марии Пресли. На момент смерти парню было 27 лет. Его нашли мертвым в собственной квартире.

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Бенджамин жил в американском городе Калабасас, штат Калифорния. О его смерти стало известно в воскресенье, 12 июля. Менеджер матери погибшего отметил, что женщина не может прийти в себя от случившегося и принять, что ее сына больше нет рядом.

Она разбита горем, безутешная и опустошена, но пытается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни,

– рассказал представитель.

Кио умер от огнестрельного ранения. Полиция не исключает, что парень мог совершить самоубийство.

Что известно о Бенджамине Кио?

Бенджамин Кио был музыкантом. В 2009 году он подписал контракт на сумму 5 миллионов долларов. Также он снялся в нескольких фильмах. Парень не был публичным человеком. Он не имел аккаунтов в социальных сетях, а в СМИ не появлялась информация о его творческой и личной жизни. В 2017 году его видели вместе с семьей во время 40-летней годовщины смерти Элвиса Пресли в Грейсленде.