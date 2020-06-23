Знаменитый режиссер, сценарист и продюсер Джоэл Шумахер умер в США, ему было 80 лет, последний год жизни он пытался победить рак. В мире Шумахера знают как создателя фильмов "Бэтмен навсегда", "Телефонная будка", "Страна тигров", "С меня хватит" и многих других.

"Шумахер умер в Нью-Йорке после года борьбы с раком", – цитируют слова представителя режиссера в издании Hollywoodreporter .

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Кто такой Джоэл Шумахер

Родился Шумахер 29 августа 1939 в штате Нью-Йорк. Он очень рано потерял родителей, поэтому воспитывали его улица, наркотики и алкоголь (как он сам признавался). Чтобы выжить, приходилось много работать, и даже "шкафом в супермаркете".

Свою жизнь Шумахер характеризовал коротко (как пишет variety ):

"Я сделал неправильно все, что только человек может сделать. Кроме, к счастью, убийства".

Однако Шумахер получил образование дизайнера и поехал в Голливуд. Там он начал там работать художником по костюмам (в частности, принял участие в создании фильма "Спящий" Вуди Аллена в 1973), писать сценарии и мечтать о режиссуре.

В 1974 году Шумахер впервые вышел в эфир как соавтор и режиссер телевизионного проекта NBC "Вирджиния Хилл". А полноценный режиссерский дебют состоялся в 1981 году с фильмом"Невероятная женщина, которая уменьшается" (комедийная пародия на супергеройское кино).

Фильмы Джоэла Шумахера

В конце 80-х Шумахер получил предложение продолжить франшизу "Бэтмена":

Первый фильм – "Бэтмен навсегда" в 1995 году с Вэлом Килмером, Томми Ли Джонсом, Джимом Керри и Николь Кидман – собрал более 300 миллионов долларов.

А вот второй – "Бэтмен и Робин" 1997 года с Джорджем Клуни – "всего" 238 миллионов, что расценили как провал.

Другие известные ленты Джоэля Шумахера, кроме фильмов о Бэтмене

1993, "С меня хватит" – напряженная драма с Майклом Дугласом о мужчине, который потерял все и чуть не стал убийцей.

1996, "Время убивать" – юридический триллер с Мэтью Макконехи об изнасиловании афроамериканской девочки.

2000, "Страна тигров" – историческая драма о войне во Вьетнаме с Колином Фарреллом.

2002, "Телефонная будка" – психологический триллер с Колином Фарреллом о журналисте, который попал в ловушку снайпера.

2004, "Призрак Оперы" – мюзикл по классическому сюжету Эндрю Ллойда-Уэббера.

2007, "Номер 23" – психологический триллер с Джимом Керри и Логаном Лерманом.

2010, "Двенадцать" – нестандартный подростковый боевик с Эммой Робертс, поднимающий проблемы бесконтрольного секса и наркотиков.