Умер Грант Имахара – ведущий популярной программы "Разрушители легенд"
В 49-летнем возрасте умер ведущий популярной программы "Разрушители легенд" Грант Имахара. Смерть наступила от аневризмы мозга. Не стало известного инженера и телеведущего в понедельник, 13 июля.
О смерти телеведущего информировал The Hollywood Reporter. Грант присоединился к команде "Разрушителей легенд" в третьем сезоне, заменив Скотти Чепмена и проработал в программе до 2014 года.
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На шоу Грант Имахара руководил компьютерами и техникой, необходимыми для опровержения мифов, создавал роботов, прыгал с парашютом и руководил трюковыми машинами, установил фары на звезду "Звездных войн" робота R2-D2, создал робота Джеффа Петерсона для популярного "Позднего шоу с Крейгом Фергюсоном", экспериментировал с кроликом Энерджайзером.
Наше сердце разбито после известия о смерти Гранта. Он был важной частью нашей семьи Discovery и замечательным человеком. Наши мысли и молитвы с его семьей,
– говорится в официальном заявлении телеканала.
Грант Имахара – американец японского происхождения. Инженер изучал электротехнику в Университете Южной Калифорнии. Свою работу на телевидении он начал в Lucasfilm.
Грант Имахара с 2005 по 2014 год был соведущим более 200 эпизодов шоу "Разрушители легенд". Десять лет он работал в компании Lucasfilm THX, позже перейдя в ее подразделение VFX ILM. При его участии сняты фильмы "Парк Юрского периода", "Матрица", "Терминатор" и многие другие.
Соведущий Гранта Имахары Адам Сэвидж написал на своей странице в Twitter, что будет скучать по своему другу.
"Я был частью двух больших семей с Грантом Имахарой в течение последних 22 лет. Грант был действительно блестящим инженером, художником и исполнителем", – отметил Сэвидж.
Его самая свежая работа – Малыш Йода из сериала "Мандалорец". Именно Имахара занимался оживлением этого персонажа. Видео с ним он опубликовал на своей странице в Instagram.