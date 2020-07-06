Умер Эннио Морриконе – оскароносный итальянский композитор

В Риме скончался знаменитый композитор Эннио Морриконе, который прославился своими саундтреками к фильмам и получил за свою работу Оскар. Маэстро было 91 год.

Как сообщает итальянское издание La Repubblica, Эннио Морриконе умер в ночь на 6 июля в столичной клинике. В госпиталь композитора доставили после падения. По данным журналистов, у 91-летнего Эннио Морриконе был перелом бедренной кости.

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Известно, что из-за коронавируса церемонию прощания с легендарным композитором проведут в закрытом режиме. На похоронах будут присутствовать только самые близкие родственники композитора и друзья. Об этом сообщил адвокат Эннио Морриконе – Джорджио Ассума. Также мужчина добавил, что родственники оскароносного композитора надеются на понимание общественности относительно приватности похорон.

Умер Эннио Морриконе: биография композитора

91-летний Эннио Морриконе был известным композитором современности. Его саундтреки к культовым лентам знал весь мир, а выступления маэстро всегда отмечались аншлагами.

Но, наверное, талантливый Эннио был обречен на успех с детства. Его отец был профессиональным джазовым трубачом, поэтому с детства Марио Морриконе учил сына играть на разных инструментах и ​​придумывать свои мелодии. Не меньше поощряла его к творчеству и мама, которая все свое время отдала 5 детям. Уже в 9 лет Эннио Морриконе пошел учиться в консерваторию Святой Цецилии в Риме, где получил три диплома.

Композитору исполнилось всего 16, когда он начал выступать в ансамбле Альберто Фламини. А за год Эннио Морриконе прославился благодаря работе в театре и на радио. С 1960-х годов он занимался аранжировкой музыки для телешоу и получил первые заказы в Голливуде.

Наибольшую известность он получил, когда создал первые саундтреки для итальянских вестернов. Говоря об увлекательной музыке, все повторяли имя Эннио Морриконе. Поэтому неудивительно, что вскоре к сотрудничеству был приглашен Альфред Хичкок, а также Бернардо Бертолуччи, Пьер Паоло Пазолини, Дарио Ардженто, Роман Полански, Оливер Стоун, Брайан Де Пальма. Музыку Эннио Морриконе можно услышать в фильмах "Профессионал", "Однажды в Америке", "Омерзительная восьмерка", "Неприкасаемые", "Хороший, плохой, злой" и др. За годы своей работы композитор дважды получил премию Оскар.

Слушайте одну из самых известных композиций Эннио Морриконе к фильму "Профессионал": аудио



Эннио Морриконе был хорошо известен и в Украине. В декабре 2011 года композитор выступил в Киеве с концертом "Музыка фильмов". Тогда воспроизвести саундтреки ему помогли Национальный ансамбль солистов Киевской камераты, Мужской хор Ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины и академический студенческий хор ANIMA.