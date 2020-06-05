В России умер один из самых известных актеров советского кино – Михаил Кокшенов. На момент смерти ему было 83.

Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева в фейсбуке. Пока причины смерти Михаила Кокшенова не разглашаются. Однако в российских СМИ отмечают, что актер последние годы боролся с тяжелой болезнью.

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Известно, что в 2017 году Михаил Кокшенов пережил инсульт. Тогда медикам удалось спасти его жизнь, а звезда советского кино провел длительное время в больнице.

Когда состоится прощание с российским актером, пока не сообщают.

Михаил Кокшенов: краткая биография и фильмография актера

Михаил Кокшенов родился и вырос в Москве. Еще в школьные годы он проявлял интерес к театрализованных спектаклям, поэтому активно посещал кружки. И уже после окончания учебы Михаил Кокшенов решил соединить свою жизнь с кино: он поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина, в Москве.

С 1974 года Михаил Кокшенов активно играл в театре и одну за другой получал роли в кино. Для зрителей он известен благодаря десяткам кинолент, которые и сделали его звездой советского кино. В частности, в фильмографии Михаила Кокшенова есть:

"Дума о Ковпаке" (1973-1976)

"Земляки" (1974)

"По улицам комод водили" (1979)

"Маленькие трагедии" (1979)

"Гараж" (1979)

"Дачная поездка сержанта лука" (1980)

"Спортлото-82" (1982)

"Белые Росы" (1983)

"Какие же мы были молоды "(1985)

"Частный детектив, или Операция "Кооперация" (1989)

"Ультиматум" (1999)

"Герой ее романа" (2001) и др.

Относительно личной жизни, то Михаил Кокшенов был трижды женат. Первой его избранницей стала стюардесса Нина Вокрош. С ней актер прожил всего год и имеет общую дочь Алевтину, которая сейчас является успешной российской журналисткой.

Второй женой Кокшенова была помощница режиссера Елена. Последняя женщина, с Михаилом Кокшеновим пошла к алтарю – бизнесмен Наталья Лепехина, с которой актер воспитывал двух ее дочерей от предыдущих отношений.