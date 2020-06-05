Умер Михаил Кокшенов – звезда фильма "Спортлото-82" и "Земляки"
В России умер один из самых известных актеров советского кино – Михаил Кокшенов. На момент смерти ему было 83.
Об этом сообщила поэтесса Любовь Воропаева в фейсбуке. Пока причины смерти Михаила Кокшенова не разглашаются. Однако в российских СМИ отмечают, что актер последние годы боролся с тяжелой болезнью.
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Известно, что в 2017 году Михаил Кокшенов пережил инсульт. Тогда медикам удалось спасти его жизнь, а звезда советского кино провел длительное время в больнице.
Когда состоится прощание с российским актером, пока не сообщают.
Михаил Кокшенов: краткая биография и фильмография актера
Михаил Кокшенов родился и вырос в Москве. Еще в школьные годы он проявлял интерес к театрализованных спектаклям, поэтому активно посещал кружки. И уже после окончания учебы Михаил Кокшенов решил соединить свою жизнь с кино: он поступил в Театральное училище имени Бориса Щукина, в Москве.
С 1974 года Михаил Кокшенов активно играл в театре и одну за другой получал роли в кино. Для зрителей он известен благодаря десяткам кинолент, которые и сделали его звездой советского кино. В частности, в фильмографии Михаила Кокшенова есть:
- "Дума о Ковпаке" (1973-1976)
- "Земляки" (1974)
- "По улицам комод водили" (1979)
- "Маленькие трагедии" (1979)
- "Гараж" (1979)
- "Дачная поездка сержанта лука" (1980)
- "Спортлото-82" (1982)
- "Белые Росы" (1983)
- "Какие же мы были молоды "(1985)
- "Частный детектив, или Операция "Кооперация" (1989)
- "Ультиматум" (1999)
- "Герой ее романа" (2001) и др.
Относительно личной жизни, то Михаил Кокшенов был трижды женат. Первой его избранницей стала стюардесса Нина Вокрош. С ней актер прожил всего год и имеет общую дочь Алевтину, которая сейчас является успешной российской журналисткой.
Второй женой Кокшенова была помощница режиссера Елена. Последняя женщина, с Михаилом Кокшеновим пошла к алтарю – бизнесмен Наталья Лепехина, с которой актер воспитывал двух ее дочерей от предыдущих отношений.