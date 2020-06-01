Умер Мирослав Скорик – известный композитор и музыковед
Умер Мирослав Скорик – известный украинский композитор и музыковед, Герой Украины. О том, что он ушел из жизни стало известно сегодня, 1 июня.
Шокирующую новость о смерти народного артиста Украины подтвердила на личной странице в фейсбуке его невестка Соломия Скорик.
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О смерти Мирослава Михайловича сообщила и ведущая Львовской областной филармонии Ольга Лозинская.
Нет слов ... Маэстро Скорик отошел в лучший мир,
– написала Ольга на личной торинци в фейсбуке.
Также смерть выдающегося композитора подтвердил главный режиссер Национальной оперы Украины имени Т.Г.Шевченко Анатолий Соловьяненко. Он поделился сообщением в сети.
Пользователи сети выражают соболезнования родственникам Мирослава Михайловича и свое уважение к нему и его творчеству.