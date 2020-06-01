Шокирующую новость о смерти народного артиста Украины подтвердила на личной странице в фейсбуке его невестка Соломия Скорик.

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Мирослав Скорик ушел из жизни в 81-летнем возрасте. 13 июля ему исполнилось бы 82 года. Мирослав Михайлович был не только настоящим профессионалом своего дела, но и надежным другом и отзывчивым человеком. Он был настоящим мэтром украинской классической музыки и эта потеря – невосполнимая для отечественной культуры.

Смерть этого выдающегося музыковеда стала настоящим потрясением для его родственников, друзей, коллег и поклонников. Но пока ято неизвестно, что стало причиной ухода украинского гения в вечность.

Сегодня скончался гениальный композитор, наш Моисей украинской музыки – Мирослав Скорик. Невыразимая боль и огромная потеря для Украины и всего мира! Мирослав Михайлович был замечательным отцом, любимым мужем и прекрасным человеком с большим сердцем! Папа, мы Вас очень любим и Вы навсегда в наших сердцах!

– трогательно написала Соломия.