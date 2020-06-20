Сегодня, 20 июня, умер музыкант Олег Парастаев. Ему был 61 год. Причину смерти не разглашают. Он прославился как участник группы "Альянс" и автор самой популярной песни коллектива "На заре".

О смерти музыканта сообщают российские СМИ, ссылаясь на его страницу "ВКонтакте". Коллеги Олега Парастаева опубликовали щемящее сообщение, которым объявили, что композитор ушел из жизни утром 20 июня.

Читайте также Поезд сбил насмерть Галину Дашевскую –звезду фильма "Белое солнце пустыни"

У Олега Парастаева остались дети и жена. Сейчас причину смерти 61-летнего музыканта не разглашают, однако поклонники смогут с ним проститься. Дату и место панихиды объявят позже.

Что известно об Олеге Парастаеве?

Советский и российский музыкант был клавишником и композитором группы "Альянс", участие в котором и обеспечило ему популярность. Наибольший успех коллективу принесла песня "На заре", автором которой был Парастаев.

Однако из-за противоречий и конфликтов с другими музыкантами он покинул группу уже через два года, ведь не хотел развиваться в жанре рок-музыки. Олег Парастаев основал собственный коллектив "НРГ".

Альянс –На заре: смотрите видео онлайн