На 69-м году жизни скончался известный российский актер Виктор Проскурин. Не стало знаменитого актера 30 июня. О смерти артиста сообщила его жена Ирина Хонда.

Сообщение о смерти Виктора Проскурина появилось на личной странице жены в фейсбуке.

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"Умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, я до сих пор в шоке. Все неожиданно. Как и любая смерть. Царство небесное, мой дорогой... Пусть земля тебе будет пухом… Люблю тебя. Уважаю тебя. Я буду помнить тебя всегда! Спасибо тебе за все", – написала Ирина Хонда.



Умер актер Виктор Проскурин

Причина смерти пока неизвестна, однако в 2018 году актер рассказывал, что у него диагностировали онкологическое заболевание. Перед смертью Проскурин жаловался на боль в груди. СМИ отмечают, что у актера подозревали бронхопневмонию, первые симптомы появились еще в мае.

Биография актера и личная жизнь

Родился Виктор Проскурин 8 февраля 1952 года в казахском городе Атбасар. В 1973 году артист окончил театральное училище имени Щукина. С 1973 по 1990 годы работал в театре "Ленком". В этом театре он играл до 1990 года, с участием Проскурина вышли такие спектакли: "Тиль", "Парень из нашего города", "Гамлет", "Оптимистическая трагедия" и "Диктатура совести". Впоследствии он участвовал в постановках театра имени М.Н. Ермоловой. В 1982 году ему было присвоено звание заслуженного артиста.

Виктор Проскурин стал известным благодаря ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс". Он снимался в кино до последних дней своей жизни.

Проскурин был женат пять раз. В браке с первой женой, однокурсницей Ольгой Гаврилюк, у него родилась единственная дочь. Второй брак, с актрисой Татьяной Дербеневой, длился недолго. С третьей женой, постановщицей Светланой Колгановой, актер прожил вместе 20 лет, после чего они расстались. О четвертом браке Проскурина известно немного, ведь актер мало рассказывал об этом периоде своей личной жизни. Ирина Хонда стала его пятой последней спутницей.



Виктор Проскурин и Ирина Хонда