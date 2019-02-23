Умер 48-летний Броди Стивенс – знаменитый комик и актер

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Умер Броди Стивенс – знаменитый актер и комик
Умер Броди Стивенс – знаменитый актер и комик / www.laweekly.com

В Лос-Анджелесе умер известный комик и голливудский актер Броди Стивенс. Ко времени смерти знаменитости было всего 48 лет.

Как сообщает портал TMZ, Броди Стивенс умер в пятницу, 22 февраля, в своем роскошном поместье в Лос-Анджелесе. По словам американских правоохранителей, актер повесился в одной из комнат здания.

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Пока неизвестно, что стало причиной самоубийства 48-летнего Броди Стивенса, однако инсайдеры рассказывают, что в 2011 году он проходил реабилитацию в психологической клинике. Тогда известный актер обратился к медикам с биполярным расстройством. Кроме этого, комик страдал от психологических болезней и депрессии. Поэтому в СМИ подозревают, что именно это заставило Броди Стивенса покончить жизнь самоубийством.

Сторонники и друзья актера до сих пор приходят в себя от новости о его смерти. Ведь всего несколько дней назад Броди Стивенс был приглашенным гостем на ежегодном комедийном фестивале в калифорнийском Бербанке. На шоу он феерично выступил, сорвав овации в зале.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений J (@godsbeautifulmoron)

Броди Стивенс – талантливый американский комик и актер. Совместно со своим другом Заком Галифианакисом он создал успешный комедийный проект "Броди Стивенс: Наслаждайся этим!" (Brody Stevens: Enjoy It!). Кроме этого, 48-летний Броди Стивенс сыграл в фильмах "Мальчишник в Вегасе" (The Hangover), "Мальчишник: Часть III" (The Hangover: Part II), а также в картине "Впритык" (Due Date ).

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Теги: LifeStyle Голливуд Потери Новости LifeStyle
Источник: 24 Канал
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