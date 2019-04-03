Умер актер Алексей Булдаков: названа вероятная причина смерти

Умер советский актер Алексей Булдаков, наиболее известный по комедийному фильму "Особенности национальной охоты". На время смерти ему было 68 лет.

Информацию о потере подтвердили в пресс-службе Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ, передает ТАСС. По словам главы фестиваля кино "Амурская осень" Сергея Новожилова, причиной смерти Алексея Булдакова было отрывание тромба. Известно, что актер страдал острой сердечной недостаточностью на фоне ишемической болезни сердца.

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Только что позвонила Валерия Гущина (директор Гильдии актеров кино и театра России, – LifeStyle 24) и сказала, что умер Алексей Булдаков. У него оторвался тромб. Сказать нечего, шок... Царство небесное,

– рассказал Сергей Новожилов.

Кроме этого, российские СМИ информируют, что актер внезапно умер после выступления в монгольском городе Улан-Баторе. По информации Telegram-канала Mash, тело Алексея Булдакова обнаружили перед запланированным рейсом в Москву. Таксист, который ожидал актера, попросил работников отеля позвать его, однако те в номере нашли его мертвым.

Всего неделю перед смертью Алексей Булдаков отпраздновал свое 68-летие. Пока неизвестно, когда и где похоронят советского актера.

Биография Алексея Булдакова

Родился Алексей Булдаков 26 марта 1951 года в селе Макаровка Алтайского края. После окончания курсов в Павлодарском драматическом театре имени Чехова он сразу же получил первые роли. Свою актерскую карьеру Алексей Булдаков начинал в театрах: он успешно выходил на сцену Павлодара, Томска, Караганды, Рязани.

Завоевывать телеэфиры актер начал в 1985 году, когда работал при киностудии "Беларусьфильм". В 1993 году он переехал в Москву, где снимался в известных фильмах. Наибольшую славу Алексей Булдаков получил благодаря участию в фильме "Особенности национальной охоты", где сыграл роль генерала Иволгина. Персонажа настолько полюбили зрители, что в таком образе актер появился еще в нескольких кинолентах.