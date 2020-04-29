Умер актер Ирфан Кхан – звезда фильма "Миллионер из трущоб"

Знаменитый индийский актер Ирфан Кхан, который снялся в успешных фильмах Голливуда, умер в больнице. На время смерти ему было 53 года.

Как сообщает ВВС, последние дни Ирфан Кхан провел в больнице в Мумбаи, Индия. Что стало причиной смерти звезды Голливуда и Болливуда, пока неизвестно. В официальном сообщении говорится, что "актер ушел из жизни в окружении семьи, о которой он больше всего заботился, оставив после себя действительно великое наследие".

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В 2018 году Ирфан Кхан рассказал поклонникам о нейроэндокринной опухоли, которую у него обнаружили. Лечение актер "Миллионера из трущоб" проходил в Лондоне.

Умер Ирфан Кхан: краткая биография и фильмография

Пока весь мир приходит в себя от новости о смерти Ирфана Кхана, журналисты LifeStyle 24 решили напомнить, каким был его звездный путь.

Родился индийский актер в Джайпуре в семье бизнесменов. Поэтому в подростковом возрасте с легкостью поступил на учебу в Национальную школу драмы в Нью-Дели. Именно там он получил степень магистра и сделал первый шаг к кинокарьере.

Из-за своей харизмы и мужества Ирфан Кхан сперва получал роли злодеев в индийских сериалах. Изменить этот образ ему помог фильм "Салам бамбей", где он предстал перед зрителями в роли писаря. После этого Ирфан Кхан получил роль в успешных кинолентах, которые не только помогли ему стать звездой Болливуда, но и Голливуда. Сейчас в его фильмографии десятки кинолент, которые высоко оценили зрители!

Фильмы с участием Ирфана Кхана:

"Воин" (2001)

"Ее сердце" (2007)

"Миллионер из трущоб" (2008)

"Четверка сумасшедших" (2008)

"Парикмахер Биллу" (2009)

"Жизнь Пи" (2012)

"Новый Человек-паук" (2012)

"Ланчбокс" (2013)

"Разведчики" (2013)

"Вне закона" (2014)

"Мир Юрского периода" (2015)

"Одинокий призрак" (2015)

"Инферно" (2016)

"Пазлы" (2018)

После диагностирования рака в 2018 году Ирфан Кхан решил отменить запланированные съемки и отказаться от очередных проектов Голливуда.

Пока неизвестно, где и когда состоится прощание со знаменитым актером.