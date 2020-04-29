Умер актер Ирфан Кхан – звезда фильма "Миллионер из трущоб"
Знаменитый индийский актер Ирфан Кхан, который снялся в успешных фильмах Голливуда, умер в больнице. На время смерти ему было 53 года.
Как сообщает ВВС, последние дни Ирфан Кхан провел в больнице в Мумбаи, Индия. Что стало причиной смерти звезды Голливуда и Болливуда, пока неизвестно. В официальном сообщении говорится, что "актер ушел из жизни в окружении семьи, о которой он больше всего заботился, оставив после себя действительно великое наследие".
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В 2018 году Ирфан Кхан рассказал поклонникам о нейроэндокринной опухоли, которую у него обнаружили. Лечение актер "Миллионера из трущоб" проходил в Лондоне.
Умер Ирфан Кхан: краткая биография и фильмография
Пока весь мир приходит в себя от новости о смерти Ирфана Кхана, журналисты LifeStyle 24 решили напомнить, каким был его звездный путь.
Родился индийский актер в Джайпуре в семье бизнесменов. Поэтому в подростковом возрасте с легкостью поступил на учебу в Национальную школу драмы в Нью-Дели. Именно там он получил степень магистра и сделал первый шаг к кинокарьере.
Из-за своей харизмы и мужества Ирфан Кхан сперва получал роли злодеев в индийских сериалах. Изменить этот образ ему помог фильм "Салам бамбей", где он предстал перед зрителями в роли писаря. После этого Ирфан Кхан получил роль в успешных кинолентах, которые не только помогли ему стать звездой Болливуда, но и Голливуда. Сейчас в его фильмографии десятки кинолент, которые высоко оценили зрители!
Фильмы с участием Ирфана Кхана:
- "Воин" (2001)
- "Ее сердце" (2007)
- "Миллионер из трущоб" (2008)
- "Четверка сумасшедших" (2008)
- "Парикмахер Биллу" (2009)
- "Жизнь Пи" (2012)
- "Новый Человек-паук" (2012)
- "Ланчбокс" (2013)
- "Разведчики" (2013)
- "Вне закона" (2014)
- "Мир Юрского периода" (2015)
- "Одинокий призрак" (2015)
- "Инферно" (2016)
- "Пазлы" (2018)
После диагностирования рака в 2018 году Ирфан Кхан решил отменить запланированные съемки и отказаться от очередных проектов Голливуда.
Пока неизвестно, где и когда состоится прощание со знаменитым актером.