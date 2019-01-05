Умер актер Иван Бортник – звезда фильма "Место встречи изменить нельзя"

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Умер Иван Бортник - советский актёр
Умер Иван Бортник - советский актёр / tass.ru

В России умер известный советский актер Иван Бортник, который в свое время сыграл роль бандита в "Место встречи изменить нельзя". На момент смерти ему было 79.

О смерти советского актера Ивана Бортника сообщил его друг, поэт и режиссер Владислав Маленко. Пока точно неизвестно, что стало причиной смерти актера.

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"Ушел из жизни мой друг Иван Бортник", – с грустью написал Владислав Маленко.

Информацию о смерти актера подтвердила и его жена Татьяна Борзых, сообщает ТАСС. По словам женщины, смерть Ивана Бортника наступила внезапно, 4 января. Врачи подозревают, что у него оборвался тромб.

Иван умер вчера, в 23 часа. Врачи говорят, что, скорее всего, это был тромб,
– рассказала Татьяна Борзых.

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году. Еще с ранних лет он мечтал стать актером, потому поступил в российское Театральное училище имени Щукина. Сразу после окончания учебного заведения он трудоустроился в театре имени Николая Гоголя, однако большинство своих ролей сыграл на знаменитой Таганке.

Кроме этого, актер успешно попробовал свои силы на телевидении. Иван Бортник известный по своим ролям в советских фильмах "Родня", "Место встречи изменить нельзя", "Иван да Марья", "Вторая попытка Виктора Крохина", "Признание в любви", "Зеркало для героя".

Теги: Новости России LifeStyle Потери
Источник: Lifestyle
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