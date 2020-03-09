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Умер актер Макс фон Сюдов, сыгравший в "Звездных войнах" и "Игре престолов"

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Вчера, 8 марта, в возрасте 90 лет ушел из жизни именитый шведский актер Макс фон Сюдов. Он умер во Франции, печальные новости о потере сообщила его жена. Стоит отметить, что он дважды был номинирован на премию "Оскар" и продолжал карьеру до конца жизни.

Як повідомляє видання Paris Match, Макс фон Сюдов помер вчора, 8 березня. Він пішов з життя у віці 90 років. Про трагедію у родині повідомила дружина актора Кетрін фон Сюдова, у шлюбі з якою він прожив понад 20 років. 

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З розбитим серцем і нескінченним сумом ми відчуваємо нестерпний біль і оголошуємо вам про відхід Макса фон Сюдова 8 березня 2020 року,
– йдеться в офіційній заяві дружини. 

Сім'я зіркового актора публічно звернулася до прихильників та преси у всьому світі поважати їхню трагедію та бути максимально толерантними у час жалоби. Після одруження з Кетрін, яка працює у кінематографі режисером, він оселився у Провансі та отримав французьке громадянство. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Звездные войны Голливуд Потери LifeStyle
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