Актеру было 74 года. Мейхью умер в своем доме в Техасе в окружении близких. О его смерти семья сообщила в твиттере.

Питер Мейхью умер 30 апреля на 75 году жизни. Причины смерти актера пока не сообщаются.

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The family of Peter Mayhew, with deep love and sadness, regrets to share the news that Peter has passed away. He left us the evening of April 30, 2019 with his family by his side in his North Texas home. pic.twitter.com/YZ5VLyuK0u — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 2 травня 2019 р.

Мейхью родился в Лондоне. До того как Джордж Лукас предложил ему сняться в "Звездных войнах" (1977 год), он работал санитаром в госпитале. Актер играл Чубакка в следующих эпизодах саги – "Империя наносит ответный удар" (1980 год), "Возвращение джедая" (1983 год), "Месть ситхов" (2005 год) и "Пробуждение силы" (2015).