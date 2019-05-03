Умер актер Питер Мейхью, который сыграл Чубакку в "Звездных войнах"
Актеру было 74 года. Мейхью умер в своем доме в Техасе в окружении близких. О его смерти семья сообщила в твиттере.
Питер Мейхью умер 30 апреля на 75 году жизни. Причины смерти актера пока не сообщаются.
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Мейхью родился в Лондоне. До того как Джордж Лукас предложил ему сняться в "Звездных войнах" (1977 год), он работал санитаром в госпитале. Актер играл Чубакка в следующих эпизодах саги – "Империя наносит ответный удар" (1980 год), "Возвращение джедая" (1983 год), "Месть ситхов" (2005 год) и "Пробуждение силы" (2015).
Источник: 24 Канал
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