Умер актер Сергей Романюк – звезда фильмов "Роксолана" и "Иван Сила"

Умер народный артист Украины, актер театра и кино Сергей Романюк. Жизнь артиста оборвалась 3 марта в Ивано-Франковске. Актеру, известному по фильмам "Роксолана" и "Иван Сила", было 66 лет.

Точная причина смерти Романюка не известна, однако известно, что артист боролся с длительной болезнью. Соседи рассказывают, что актеру было трудно ходить, поэтому он передвигался с палочкой.

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Свои соболезнования в связи со смертью Романюка выразил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Что известно про Сергея Романюка?Родился 21 июля 1953 года в Кривом Роге, детство прошло в Новоград-Волынском. Окончил Студию Национального украинского драматического театра имени Ивана Франко. С 1972 года Романюк был актером Ивано-Франковского академического областного музыкально-драматического театра имени Ивана Франко.



Актер сыграл более 100 ролей в театре и кино, снялся более чем в 40 фильмах и сериалах, среди которых: "Роксолана" (исполнил роль священника), "Чорна Рада", "День рождения буржуя 2", "Мамай", "Возвращение Мухтара 2", "Иван Сила" (исполнил роль Ивана Сила в старости). Романюк также сыграл роль Митрополита Андрея Шептицкого в фильме "Владыка Андрей". А еще актер снялся в клипе группы "ВИА Гра" на песню "Биология".



Последний фильм, в котором снимался Романюк – "Толока" – вышел на экраны в 2018 году.