Умер актер сериала "Клиника" Сэм Ллойд: известна причина

Американский актер Сэм Ллойд, известный по роли адвоката Теда Баклендома в сериала "Клиника", ушел из жизни. Причиной смерти стал рак мозга, который распространился на другие органы.

Сэм Ллойд ушел из жизни в возрасте 56 лет. О смертельном заболевании стало известно в январе 2019 года. Врачи не смогли ничего сделать, ведь опухоль, обнаруженная у знаменитости, была неоперабельной. Об этом сообщает издание Variety.

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Новость о смерти Сэма Ллойда подтвердил его агент. Опухоль мозга, которая не поддавалась операции, негативно повлияла на здоровье актера. Впоследствии рак распространился на легкие, челюсть, печень и позвоночник и уже ничего нельзя было поделать.

О страшном диагнозе Сэм узнал через несколько недель после того, как его жена Ванесса родила первенца.



Умер актер Сэм Ллойд / Фото: Getty Images

Что известно о Сэме Ллойде?​Сэм Ллойд – американский актер и музыкант. Он работал на телевидении и в кино в течение тридцати лет и за это время успел принять участие в нескольких десятках работ. Сыграл роли в сериалах "Отчаянные домохозяйки", "Американская семейка", "Соблазнительные и свободные", "Малкольм в центре внимания". Однако наибольшего успеха и популярности Сэму принесла роль адвоката Теда Баклендома в сериале "Клиника". Также Ллойд был талантливым музыкантом. Он пел в группе The Blanks и играл на бас-гитаре в трибютном коллективе Beatles – The Butties.