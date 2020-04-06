24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Умер актер "Звездных войн" и "Чужих" Джей Бенедикт: известна причина

- Читати новину українською
Умер актер Джей Бенедикт / www.dailymail.co.uk

Голливудский актер Джей Бенедикт умер в США от осложнений, причиной которых стал коронавирус. На момент смерти ему было 68 лет.

Информацию о смерти американского актера подтвердили его представители, передает The Daily Mail. Менеджеры Джея Бенедикта добавили в комментарии, что причиной смерти был коронавирус.

Читайте также: От коронавируса умерла актриса Ли Фьерро – звезда фильма "Челюсти"

"С глубокой скорбью мы должны объявить о смерти Джея из-за осложнений, вызванных вирусом COVID-19", – отметили представители актера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jn Archive (@jn_archive)

Умер Джей Бенедикт: фильмография

За десятки лет работы в Голливуде Джей Бенедикт снялся в популярных фильмах, которые до сих пор пользуются успехом в сети. В частности, в фильме "Чужие" 1986 года он сыграл отца Ньют, а в "Звездных войнах" – Дикона "Дика" Старкиллера, друга Люка Скайуокера.

Кроме этого, Джея Бенедикта можно было увидеть в таких фильмах:

  • "Колония" (1997)
  • "Одинокая леди" (1983)
  • "Проект 281" (1999)
  • "Спасти Грейс" (2000)
  • "Ватель" (2000)
  • "Тайные агенты" (2004)
  • "Код апокалипсиса" (2007)
  • "Восьмая страница" (2011)
  • "Темный рыцарь возвращается" (2012)
  • "400 парней" (2013)
  • "Лунная афера" (2015)
  • "I.T." (2016)
  • "Выжившие" (2017)
  • "Мадам" (2017)

Важно! По состоянию на 6 апреля коронавирусом заболели 1 227 196 человек. От осложнений, причиной которых стал COVID-19, умерли 69 568 инфицированных. Возглавляют неутешительный рейтинг США, где зафиксировано уже более 336 тысяч больных коронавирусом.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Кино Здоровье Звездные войны Потери Голливуд
Комментарии

Читайте также

сегодня , 09:41 Под Москвой разбился блогер и порноактер из Украины Павел Петель: детали и фото
Новини шоу-бізнесу 9744
сегодня , 10:45 Коронавирус в России: почти 1000 новых случаев за сутки
Лікування 159786
сегодня , 12:05 Благовещение 2020 в Украине: дата, традиции и приметы
Традиції 34549
сегодня , 12:21 Эпатажный блогер из Украины Павел Петель погиб в ДТП: фото 18+
Новини шоу-бізнесу 5015
сегодня , 06:41 Карантин в Украине усилили: что нового
Новини України 32821
сегодня , 14:14 Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
Традиції 91436
сегодня , 10:47 Принц Гарри не получит американское гражданство: в чем причина
Новини шоу-бізнесу 3313
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 5 апреля: первые жертвы во Львове и Чернигове, спад эпидемии в Австрии
Новини України 37269
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
сегодня 10:10 Английский для начинающих: какие фильмы можно посмотреть на карантине
Юлія Михайлова
5 апреля 20:21 Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить
Уляна Журба
4 апреля 12:36 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
4 апреля 10:25 Сериалы апреля: самые интересные премьеры, которые достойны вашего внимания
Юлія Михайлова

Новости
Больше новостей
Залиште відгук