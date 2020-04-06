Умер актер "Звездных войн" и "Чужих" Джей Бенедикт: известна причина

Голливудский актер Джей Бенедикт умер в США от осложнений, причиной которых стал коронавирус. На момент смерти ему было 68 лет.

Информацию о смерти американского актера подтвердили его представители, передает The Daily Mail. Менеджеры Джея Бенедикта добавили в комментарии, что причиной смерти был коронавирус.

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"С глубокой скорбью мы должны объявить о смерти Джея из-за осложнений, вызванных вирусом COVID-19", – отметили представители актера.

Умер Джей Бенедикт: фильмография

За десятки лет работы в Голливуде Джей Бенедикт снялся в популярных фильмах, которые до сих пор пользуются успехом в сети. В частности, в фильме "Чужие" 1986 года он сыграл отца Ньют, а в "Звездных войнах" – Дикона "Дика" Старкиллера, друга Люка Скайуокера.

Кроме этого, Джея Бенедикта можно было увидеть в таких фильмах:

"Колония" (1997)

"Одинокая леди" (1983)

"Проект 281" (1999)

"Спасти Грейс" (2000)

"Ватель" (2000)

"Тайные агенты" (2004)

"Код апокалипсиса" (2007)

"Восьмая страница" (2011)

"Темный рыцарь возвращается" (2012)

"400 парней" (2013)

"Лунная афера" (2015)

"I.T." (2016)

"Выжившие" (2017)

"Мадам" (2017)

Важно! По состоянию на 6 апреля коронавирусом заболели 1 227 196 человек. От осложнений, причиной которых стал COVID-19, умерли 69 568 инфицированных. Возглавляют неутешительный рейтинг США, где зафиксировано уже более 336 тысяч больных коронавирусом.