Умер актер "Звездных войн" и "Чужих" Джей Бенедикт: известна причина
Голливудский актер Джей Бенедикт умер в США от осложнений, причиной которых стал коронавирус. На момент смерти ему было 68 лет.
Информацию о смерти американского актера подтвердили его представители, передает The Daily Mail. Менеджеры Джея Бенедикта добавили в комментарии, что причиной смерти был коронавирус.
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"С глубокой скорбью мы должны объявить о смерти Джея из-за осложнений, вызванных вирусом COVID-19", – отметили представители актера.
Умер Джей Бенедикт: фильмография
За десятки лет работы в Голливуде Джей Бенедикт снялся в популярных фильмах, которые до сих пор пользуются успехом в сети. В частности, в фильме "Чужие" 1986 года он сыграл отца Ньют, а в "Звездных войнах" – Дикона "Дика" Старкиллера, друга Люка Скайуокера.
Кроме этого, Джея Бенедикта можно было увидеть в таких фильмах:
- "Колония" (1997)
- "Одинокая леди" (1983)
- "Проект 281" (1999)
- "Спасти Грейс" (2000)
- "Ватель" (2000)
- "Тайные агенты" (2004)
- "Код апокалипсиса" (2007)
- "Восьмая страница" (2011)
- "Темный рыцарь возвращается" (2012)
- "400 парней" (2013)
- "Лунная афера" (2015)
- "I.T." (2016)
- "Выжившие" (2017)
- "Мадам" (2017)
Важно! По состоянию на 6 апреля коронавирусом заболели 1 227 196 человек. От осложнений, причиной которых стал COVID-19, умерли 69 568 инфицированных. Возглавляют неутешительный рейтинг США, где зафиксировано уже более 336 тысяч больных коронавирусом.
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