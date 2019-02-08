Умер актер Альберт Финни – пятикратный номинант на премию Оскар

Знаменитый британский актер Альберт Финни умер в возрасте 82 лет. Вероятной причиной смерти звезды была онкоболезнь.

Как сообщает The Independent со ссылкой на родственников актера, Альберт Финни последний месяц своей жизни провел в больнице Мардсен, что неподалеку от Лондона. Смерть знаменитости наступила 7 февраля в госпитале.

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Доподлинно не известно, что стало причиной гибели знаменитого актера. По словам медиков, Альберта Финни не удалось спасти после того, как болезнь поразила легкие. В западных СМИ предполагают, что актер умер от онкозаболевания, котороеу него диагностировали еще в 2011 году. Тогда Альберт Финни успешно преодолел рак почки и, вероятно, недуг вновь вернулся.

В возрасте 82 лет Альберт Фини умер после кратковременной болезни. Смерть наступила в кругу близких ему людей. Семья просит конфиденциальности в это грустное время,

– говорится в официальном заявлении.

Умер Альберт Финни: биография актера

Альберт Финни родился в Салфорде в 1936 году. Еще с детства он мечтал стать актером, поэтому получал образование в Королевской академии драматических искусств. Сразу после учебы будущая знаменитость дебютировал на большой сцене.

Свою актерскую карьеру Альберт Финни начинал в британском театре. От Юлия Цезаря до шекспировского "Кориолана" – казалось, все роли по плечу талантливому актеру. После театрального успеха Альберт Финни стремительно завоевал телеэфир: дебютная роль в фильме "Комедиант" 1960 года стала счастливым билетом в мир шоу-бизнеса.

Мировую славу Альберт Финни получил благодаря успешным кинолентам "В субботу вечером, в воскресенье утром", "Том Джонс", "Перекресток Миллера", "Большая рыба", второстепенным ролям в фильмах "Черчилль", "12 друзей Оушена", "Ультиматум Борна", "007: Координаты "Скайфол", "Игры дьявола" и др. Знаковой для актера была роль в фильме по мотивам детектива Агаты Кристи "Убийство в "Восточном экспрессе", благодаря которой Альберта Финни узнавали все киноманы.



Умер Альберт Финни – звезда фильма "Убийство в "Восточном экспрессе"

За талантливую игру актера несколько раз номинировали на Оскар и Золотой глобус. Кроме этого, Альберт Финни является обладателем большого количества кинопремий.