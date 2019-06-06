Умер Александр Кузнецов – звезда фильмов "Бой с тенью" и "Приморский бульвар"

В США умер российский и советский актер Александр Кузнецов, наиболее известный по фильму "Приморский бульвар". На момент смерти ему было 59 лет.

Информацию о смерти Александра Кузнецова подтвердил его коллега Эммануил Виторган. На странице в Facebook он разместил тревожное сообщение.

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"Сегодня в 9 утра... Сашенька Кузнецов! Спасибо, что ты был с нами! Ты так боролся за жизнь! Земля тебе пухом", – написал он.

Сеть заполонили слова скорби, в которых все коллеги Александра Кузнецова признались, что запомнят его, как "учителя, наставника и друга", "человека, который всегда улыбался и умел видеть хорошее даже в плохом". Присоединилась и первая жена актера, Галина Кузнецова, которая публично прокомментировала потерю.

Царство Небесное! Каким ты был светлым и позитивным человеком! Скучаю!

– написала Галина Кузнецова.

Отмечается, что Александр Кузнецов с 2014 года боролся с онкозаболеванием. Актер проходил несколько курсов лечения, однако преодолеть недуг ему так и не удалось. Александр Кузнецов умер в США, где проживал последние несколько лет. Официальную причину смерти пока не разглашают.

Умер Александр Кузнецов: биография актера

Актер родился 2 декабря 1959 года в селе Петровка Приморского края (Россия). Сначала Александр Кузнецов даже не мечтал о шоу-бизнесе, поэтому поступил в Московский авиационный институт. Однако, забрав диплом, он решил поступить в Театральное училище имени Бориса Щукина. В 1985 году Александр Кузнецов успешно завершил обучение и начал покорять сцену.

Фильмография Александра Кузнецова​

Первой ролью актера стал фильм режиссера Сергея Овчарова "Небывальщина", в котором он сыграл главную роль. В то же время Александр Кузнецов начал сотрудничество с театрами. После такого триумфа режиссеры начали активно предлагать роли звезде, а поклонники с нетерпением ожидали выход новых фильмов с участием Кузнецова.

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На протяжении своей карьеры актер сыграл в десятках кинолент и сериалов, в частности, "Бой с тенью", "Легенды о Круге", "Аляска Кид", "Близнецы", "Приморский бульвар", "Бегущий по льду", "Безумный рейс". Кроме этого, Александр Кузнецов имел эпизодическую роль в легендарной "Санта-Барбаре".

В последние годы своей жизни актер эмигрировал в США. Там Александр Кузнецов проводил тренинги и мастер-классы. Он сотрудничал с компаниями Ораторика, Adconsult и школой ораторского искусства " Король говорит!" Где и когда похоронят знаменитого актера Александра Кузнецова, пока неизвестно.