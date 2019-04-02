Умер Александр Васильев: фильмография актера

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Умер Александр Васильев - фильмография актера Васильева
Умер Александр Васильев / Фото из открытых источников

Известный российский режиссер, продюсер и актер Александр Васильев скончался 31 апреля в Санкт-Петербурге в возрасте 60 лет. Актер ушел из жизни после долгой борьбы с болезнью.

Список фильмов актера:

Александр Васильев родился в 1958 году. Получил большую популярность сыграв в таких сериалах, как "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей", "Блокпост", "Черный ворон", "Агент национальной безопасности", "Морские дьяволы", "Фауст", "Вишневый сад".

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В 2018 году он сыграл небольшую роль в третьем сезоне сериала "Мажор". Актер работал со знаменитыми режиссерами "Ленинградской школы кино" – Александром Рагожкиним и Сергеем Овчаровым. На протяжении всей актерской карьеры, Васильев сыграл в более чем 20 различных сериалах и фильмах.

Помер актор серіалу
Умер актер сериала "Улицы разбитых фонарей"

Много лет он работал в кинокомпании "Ленфильм", не только актером, но и директором, режиссером, продюсером, писателем-драматургом при производстве фильмов.

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