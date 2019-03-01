Умер Андре Превин – легендарный композитор и обладатель четырех Оскаров
В США скончался американский джазовый пианист и композитор Андре Превин. Он четыре раза был награжден премиями "Оскар" и десять раз "Грэмми".
Легендарный композитор умер вечером 28 февраля в своем доме на Манхэттене в Нью-Йорке, пишет АР. Ему было 89 лет.
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Что известно о жизни и карьере Андре Превина?
В 1947 году он начал писать музыку для голливудских фильмов. В течение карьеры Превин четыре раза удостаивался премии "Оскар". Самые престижные награды он получил за работу над музыкой к фильмам "Жижи", "Порги и Бесс", "Нежная Ирма" и "Моя прекрасная леди". Все они вышли на экраны в 1950-1960 годах.
Превин также завоевал десять статуэток "Грэмми" и был почетным рыцарем Британской империи за заслуги в музыке.
В 1969 году Превин стал главным дирижером Лондонского симфонического оркестра. Кроме того, в разные годы композитор возглавлял оркестры Хьюстона, Питтсбурга, Лос-Анджелеса и Осло.
Композитор за свою жизнь был женат пять раз. Среди его избранниц – актриса Миа Фэрроу и немецкая скрипачка Анне-Софи Мутер. Превин воспитал четырех сыновей и двух дочерей. Еще четверых детей он усыновил.
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