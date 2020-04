Умер Билл Визерс – автор легендарной песни Is not No Sunshine

Легендарный американский исполнитель Билл Визерс умер в возрасте 81 года.

30 марта мир музыкальный мир потерял еще одного гениального человека. Билл Визерс ушел из жизни именно тогда, однако о его смерти стало известно только сегодня, 3 апреля. Певец боролся с болезнью сердца, однако она дала осложнение, победить которое ему было не под силу. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Звезда соула за время своей карьеры получил три премии Грэмми за вклад в мировую музыкальную индустрию. В 2015 году его включили в Зал славы рок-н-ролла. Среди самых известных песен музыканта являются всемирно известные хиты Is not No Sunshine, Lonely Day и Lean on Me.

Мы опустошены потерей нашего любимого преданного мужа и отца. Одинокий человек с сердцем, которое стремится соединиться с миром с помощью поэзии и музыки, он честно говорил с людьми и связывал их друг с другом,

– говорят родственники Билла.

Bill Withers – Is not No Sunshine: слушайте песню онлайн

Bill Withers – Lovely Day: слушайте песню онлайн

Bill Withers – Lean on Me: слушайте песню онлайн