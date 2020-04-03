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Умер Билл Визерс – автор легендарной песни Is not No Sunshine

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Билл Визерс / Фото: Getty Images

Легендарный американский исполнитель Билл Визерс умер в возрасте 81 года.

30 марта мир музыкальный мир потерял еще одного гениального человека. Билл Визерс ушел из жизни именно тогда, однако о его смерти стало известно только сегодня, 3 апреля. Певец боролся с болезнью сердца, однако она дала осложнение, победить которое ему было не под силу. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

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Звезда соула за время своей карьеры получил три премии Грэмми за вклад в мировую музыкальную индустрию. В 2015 году его включили в Зал славы рок-н-ролла. Среди самых известных песен музыканта являются всемирно известные хиты Is not No Sunshine, Lonely Day и Lean on Me.

Мы опустошены потерей нашего любимого преданного мужа и отца. Одинокий человек с сердцем, которое стремится соединиться с миром с помощью поэзии и музыки, он честно говорил с людьми и связывал их друг с другом,
– говорят родственники Билла.

Bill Withers – Is not No Sunshine: слушайте песню онлайн

Bill Withers – Lovely Day: слушайте песню онлайн

Bill Withers – Lean on Me: слушайте песню онлайн

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Потери Музыка
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