Умер Борис Довгань – скульптор, который создал герб Киева

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Борис Довгань
Борис Довгань / uk.wikipedia.org

30 апреля в возрасте 91 года умер известный украинский скульптор Борис Довгань. Вместе с художником-архитектором Флорианом-Юрьевым он был автором герба Киева времен УССР.

Герб утвердили 22 августа 1969 года. На нем был изображен щит, цветущая ветка каштана и советская символика.

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Герб Киева (1969 – 1995)

После провозглашения независимости Украины герб изменили. Так, депутаты Киевсовета в 1995 году утвердили герб города с изображением Архангела Михаила.


Новый герб Киева

Борис Довгань был почетным академиком Национальной академии искусств Украины и Заслуженным деятелем искусств Украины. За годы своего творчества он создал десятки скульптур. В частности, памятник "Художникам – жертвам репрессий" (1996); памятник Папе Римскому – Иоанну Павлу ІІ в Киеве на территории посольства государства Ватикан (2002), памятник Александру Пушкину в Гурзуфе, композиция "Меркурий" в парке "Александрия" в Белой Церкви.

О смерти художника сообщила писательница Татьяна Стус на своей странице в Facebook.

 

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Теги: Новости Украины Новости Киева Исскусство Потери Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры
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